Замаринуйте огурцы в этом — и не пожалеете. Рецепт будут выпрашивать все знакомые

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Опубликовано: 11.07.2023 12:14 , Обновлено: 05.09.2023

Что приготовить из огурцов? Этот вопрос чаще всего возникает, когда начинается сезон этих овощей. На самом деле вариантов достаточно много. Наиболее популярными являются маринованные и консервированные огурцы. Некоторые предпочитают готовить салаты из огурцов. Не менее вкусны огурцы с определенными специями или продуктами.

Как насчет огурцов в горчице, которые хорошо подходят для бутербродов, салатов или просто как гарнир к обеду? Нашли лучший рецепт.

Огурцы в горчице

Огурцы в горчице — это вкусное и освежающее дополнение, которое придаст вкус и хруст вашим бутербродам и другим блюдам. Они прекрасно сочетаются с различными блюдами, салатами, а также хороши просто как закуска.

Если вы хотите удивить свою семью, друзей и знакомых, то попробуйте этот рецепт огурцов в горчице и насладитесь их неповторимым вкусом. Огурцы в таком виде — это нечто особенное!

Ингредиенты:

около 2 кг огурцов,

18 горошков душистого перца;

12 небольших лавровых листьев;

один литр воды;

чайная ложка семян горчицы;

3 столовые ложки соли без горки;

1 стакан 10%-ного спиртового уксуса;

5 столовых ложек горчицы, например, деликатесной;

примерно 1,5 стакана сахара.

Как приготовить огурцы в горчице?

Приготовление огурцов в горчице очень простое и не занимает много времени. Однако конечный результат будет просто замечательным. Открывая зимой баночки с огурчиками, вы будете вспоминать лучшие летние деньки.

Начнем с приготовления маринада. Налейте в кастрюлю литр воды, что соответствует 4 чашкам. Доведите воду до кипения. Добавьте в кипящую воду чашку спиртового уксуса и 3 столовые ложки соли. Затем добавьте чуть меньше 1,5 стакана сахара. Помешивайте смесь, пока сахар и соль не растворятся. Выключите нагрев и отставьте рассол в сторону для охлаждения. Подготовьте 6 банок по 500 мл каждая. Убедитесь, что банки идеально чистые. Можно предварительно ошпарить их кипятком, включая крышки. Важно использовать неповрежденные банки и крышки. Очистите огурцы от кожуры и разрежьте их вдоль на четвертинки. Разложить огурцы вертикально по банкам, заполняя все банки. В каждую банку добавьте по 2 лавровых листа, 3 горошка душистого перца и равное количество семян горчицы (1 чайную ложку разделите на все банки). В охлажденный маринад добавьте 5 столовых ложек горчицы. Можно использовать мягкую деликатесную горчицу, острую горчицу или даже медовую горчицу, чтобы придать огурцам дополнительный сладковатый вкус. Тщательно перемешайте маринад. Залейте маринад в банки с огурцами. Следите за тем, чтобы огурцы были хорошо погружены в рассол. При необходимости добавьте еще маринада или слегка придавите огурцы, чтобы они были погружены. Плотно закройте банки. Затем приступите к кратковременной пастеризации огурцов. На дно широкой кастрюли положите хлопчатобумажную ткань или новую пеленку. Установите банки рядом друг с другом, стараясь, чтобы они не касались друг друга. Налейте в кастрюлю воду так, чтобы она доходила максимум до 3/5 высоты банок. Затем установите среднюю мощность конфорки и доведите воду до кипения. Как только вода закипит, уменьшите мощность конфорки до низкой и пастеризуйте банки в течение 10 минут. По истечении 10 минут пастеризации выключите нагрев и осторожно извлеките банки из кастрюли. Дайте им остыть при комнатной температуре, а затем храните в прохладном месте, например, в холодильнике.

Огурцы в горчице будут готовы к употреблению примерно через 2-3 недели, чтобы вкусовые качества хорошо соединились.

Замените воду этим. Нашли необычный рецепт малосольных огурцов

В Интернете можно найти множество рецептов малосольных огурцов. Однако не всем и не всегда удается приготовить их так, чтобы они получились действительно вкусными и хрустящими. Мы нашли быстрый и необычный рецепт малосольных огурцов, где вам не понадобится обычная вода. При этом готовы они будут уже через сутки.

Замените воду этим. Нашли необычный рецепт малосольных огурцов

Как приготовить малосольные огурцы… без рассола?

Кроме того, как писал Телеграф, в последнее время в Сети стал очень популярен рецепт малосольных огурцов без рассола. В отличие от традиционного способа, они будут готовы не через 3 дня, а уже через несколько часов. Говорят, приготовленные таким образом овощи не будут горчить и станут невероятно хрустящими.

Как приготовить малосольные огурцы… без рассола? Будут готовы уже через несколько часов

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Сколько соли нужно? Раскрыли два секрета, чтобы малосольные огурцы получились хрустящими