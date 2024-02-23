Какие макароны идеально подходят для супов и салатов, а какие — к мясу? Разобрались, как выбрать самые полезные

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Опубликовано: 23.02.2024 10:02 , Обновлено: 23.02.2024

Макароны — один из самых универсальных продуктов на кухне: просто вскипятите воду, сварите их и заправьте соусом. Количество видов макарон кажется почти бесконечным, но мы склонны использовать всего несколько из них. Узнали, какие популярные сорта пасты существуют, для чего они подходят лучше всего и какие макароны наиболее полезны для здоровья.

Виды макарон

Макароны — это общее название для множества видов пасты, которые производятся из муки и воды. Считается, что в мире существует более 300 видов макаронных изделий, поскольку многие из них имеют одно или несколько региональных названий. Макароны различаются по форме:

нитеобразные;

трубчатые;

фигурные;

лентообразные.

Также различаются макаронные изделия и по длине: короткие — менее 20 см, длинные — более 20 см.

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Длинные макаронные изделия изготавливаются методом прокатки, резки или экструзией. Такие макароны, как правило, лучше всего подавать с более тонкими начинками, потому что куски мяса или овощей в густом соусе не прилипнут к длинным гладким макаронам.

Короткие макароны изготавливаются методом экструзии и хорошо сочетаются с более густыми соусами, поскольку их форма позволяет лучше удерживать соус.

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В последнее время всё более популярными становятся безглютеновые макароны с низким гликемическим индексом и интегральные макаронные изделия из цельного зерна. Такие макароны не вызывают резких скачков сахара в крови и помогают дольше чувствовать сытость.

Также бывают овощные макароны, рисовые, гречневые и чечевичные.

Какие самые популярные сорта макарон и для чего их лучше всего использовать?

Спагетти (Spaghetti)

Это классические длинные и тонкие макароны, которые знают и любят многие. Спагетти достаточно толстые, чтобы чувствоваться в густом мясном соусе, но и достаточно тонкие, чтобы их можно было подавать со сливочным соусом или даже с лёгкой заправкой из оливкового масла и чеснока.

Capellini или Angle Hair (волосы ангела)

Это длинные и очень тонкие макароны, которые используют в различных супах или подают с лёгкими сливочными соусами и морепродуктами.

Фарфалле (Farfalle)

Макароны в виде галстука или бабочки украсят любое блюдо. Они существуют в двух видах: большие макароны называются фарфалони, а маленькие — фарфаллине. Эти макаронные изделия можно использовать с различными соусами, в запеканках и салатах.

Букатини (Bucatini)

Эти макароны сделаны в виде длинных полых трубочек, обычно длиной 25-30 см. Готовят их из муки твёрдых сортов пшеницы. Букатини получил своё название от итальянского слова Buco, что означает «дыра». Они хороши в запеканках и с любыми соусами. А ещё букатини можно использовать вместо коктейльных трубочек!

Каннеллони (Cannelloni)

Каннеллони — это полые трубочки для пасты, изготовленные из листов макаронных изделий для лазаньи, которые свёрнуты в трубочки. Их начиняют мясным фаршем, ветчиной, сыром, овощами и зеленью. Затем каннеллони поливают томатным соком и запекают в духовке.

В некоторых регионах мира каннеллони называют маникотти.

Диталини (Ditalini)

Среднего размера, очень короткие трубочки с гладкими сторонами. Как и большинство макаронных изделий короткой формы, диталини превосходно подходят для использования в супах, салатах из макарон, а также великолепно сочетаются с густыми соусами.

Феттучини (Fettuccine)

Феттучини — яичная паста, нарезанная длинными, узкими лентами. Её часто подают со сливочными соусами. Этими макаронными изделиями можно заменить спагетти. Феттучини подходят для всех блюд, требующих длинных макарон.

Некоторые путают феттучини с другими длинными макаронными изделиями — лингвини. Последние имеют вид плоских и узких макарон, сделанных из муки и воды. Феттучини плоские, но широкие, и готовят их из яиц и муки.

Фузилли (Fusilli)

Эти длинные, толстые макароны спиралевидной формы придают неожиданную изюминку любому рецепту. Они идеально подходят для густых соусов.

Лазанья (Lasagna)

Название этой длинной и широкой лапши также является названием самого блюда. Лазанья бывает плоской и с фигурными краями.

Лингвини (Linguine)

Эта длинная, плоская и узкая лапша из муки и воды. Классическим итальянским ресторанным сочетанием к лингвини является соус из моллюсков, но также можете использовать эти макароны в любом блюде. Чаще всего лингвини подают с томатным или сливочным соусом, а также с морепродуктами: креветками, кальмарами, мидиями.

Макароны (Macaroni)

Небольшие макароны трубчатой ​​формы прекрасно подходят для запеканок со сливками, потому что сливочный соус проникает внутрь, делая блюдо необыкновенно сочным. Macaroni также используют и для классического рецепта макарон с сыром.

Орекьетте (Orecchiette)

Это небольшие макароны в форме чаши, что в переводе с итальянского означает «маленькие ушки». Их обычно сочетают с овощами и мясом.

Орзо (Orzo)

Орзо по-итальянски означает «ячмень», что описывает внешний вид этих крошечных макарон, которые очень похожи на рисовые зёрна. Орзо — идеальный вариант для супов и салатов.

Пенне (Penne)

Это макаронные изделия в форме трубочки длиной около 5 сантиметров с косыми краями. Прекрасно сочетаются с мясными или овощными соусами, так как их форма позволяет соусу хорошо прилипать.

Равиоли (Ravioli)

Эти маленькие подушечки из теста для макарон наполнены мелко измельчёнными или нарезанными начинками: от сыра до мяса и овощного пюре. Равиоли подают с соусами, в супах или просто сбрызнув оливковым маслом.

Ригатони (Rigatoni)

Большие полые макароны с желобками можно использовать практически в любом блюде: от соусов до салатов и запеканок. Ригато по-итальянски означает «ребристый», отсюда и название. Ригатони достаточно крупные, чтобы вместить все виды начинок и хорошо сохраняют форму при выпечке.

Ротелье (Rotelle)

Эти маленькие, круглые макароны, имеющие форму колёс. Их используют для гуляша, густых соусов и блюд с тёртым сыром.

Тортеллини (Tortellini)

Фаршированные кольца макарон можно есть с соусом, положить в суп или просто сбрызнуть оливковым маслом. Иногда они продаются разных цветов, с добавлением свёклы, помидоров или других красителей.

Спагеттини (Spaghettini)

Это длинные макароны, которые тоньше спагетти, но толще волос ангела.

Конкилье (Conchiglie)

Макаронные изделия в виде ракушек, которые бывают разных размеров. Большие ракушки удобны для фаршировки различными начинками, среднего размера макароны подходят для запекания, а маленькие хороши в супах.

Ракушки иногда окрашивают томатной пастой или пигментами шпината, и обычно её делают из твёрдых сортов пшеницы, что позволяет макаронам сохранять при любых способах приготовления.

Паппарделле (Pappardelle)

Это длинные макароны из яиц и муки шириной до 2.5 см. Их традиционно едят с густыми мясными соусами.

Стелла (Stelle)

Это небольшие декоративные макароны в виде звёздочек с отверстием в центре. Используются обычно в супах.

Вермишель (Vermicelli)

Это длинные тонкие макароны, немного толще волос ангела. Вермишель используют для блюд из морепродуктов и супов.

Зити (Ziti)

Зити — это тонкие макароны трубчатой ​​формы. Благодаря полой сердцевине они хорошо удерживают соусы. Чаще всего зити используют для мясных, сырных и овощных запеканок.

Какие макароны самые полезные?

По данным Национальных институтов здоровья США, в 100 г сухих макарон в среднем содержится около 70 г углеводов, 7—14 г белков и 1—2 г жиров. Это означает, что макароны являются хорошим источником энергии и растительного белка. Также благодаря содержанию витаминов и минералов они поставляют организму ряд полезных веществ.

Качество макарон сильно варьируется в зависимости от производителя и ингредиентов. Лучшие макароны сделаны из твёрдых сортов пшеницы, которые отличаются повышенным содержанием клейковины в зерне. Нужно отметить, что полезные макароны из твёрдых сортов пшеницы могут быть цельнозерновыми и нецельнозерновыми.

Макароны из твёрдых сортов пшеницы свою форму и упругость после варки в кипящей воде, а также Качественные макароны сохраняют свою форму и упругость после варки в кипящей воде, а также содержат больше белка, клетчатки и витаминов группы В, а также меньше крахмала, чем макаронные изделия из мягких сортов пшеницы. Кроме того, они имеют более низкий гликемический индекс, что означает, что они не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови после еды.

Макароны из твёрдых сортов пшеницы, согласно исследованиям Национальных институтов здоровья США, быстрее вызывают чувство сытости и снижают аппетит.

По рекомендации министерства здравоохранения Канады, цельнозерновые продукты нужно есть каждый день для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Но важно помнить, что даже самые полезные макароны не являются диетическим продуктом и их потребление должно быть умеренным. Кроме того, способ приготовления и соусы, с которыми вы их подаёте, также могут влиять на их полезность. Например, макароны с овощами и лёгким соусом будут более полезными, чем макароны с жирным мясным соусом.

Лучше всего готовить макароны «аль денте», то есть немного недоваренными, чтобы они сохраняли больше питательных веществ.

Как выбрать качественную пасту?

Выбор качественных макарон — это важный аспект, который может повлиять на вкус и текстуру блюда. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать хорошие макароны:

Ищите макароны из твёрдых сортов пшеницы. Они обычно имеют более высокое содержание белка и меньше крахмала, что делает их более питательными и менее склонными к развариванию. Чтобы удостовериться в том, что макароны изготовлены из пшеницы твёрдых сортов, обращайте внимание на содержание белка. Его должно быть 12–15 г на 100 г макарон. Если содержание белка ниже, то, скорее всего, в макароны добавлена мука из мягких сортов пшеницы.

Проверяйте состав макарон. Качественный продукт должен быть изготовлен из муки твёрдых сортов пшеницы, воды и, возможно, яиц (если это яичные макароны). В составе не должно быть никаких искусственных добавок, консервантов, красителей или ароматизаторов.

Обращайте внимание на цвет макарон. Хорошие макароны должны быть золотисто-жёлтого цвета, что указывает на высокое содержание бета-каротина.

Проверяйте упаковку. На ней должна быть указана информация о производителе, составе продукта, дате изготовления и сроке годности.

Обращайте внимание на внешний вид макарон. Качественный продукт должен быть гладким и ровным, без трещин и сколов.

Выбирайте макароны известных брендов, которые заботятся о качестве своей продукции.

Обратите внимание на цену. Качественные макароны стоят дороже, но это тот случай, когда на продуктах питания не стоит экономить.

Важно помнить, что качество макарон также зависит от условий их хранения. Они должны храниться в сухом месте при комнатной температуре. Если макароны хранились в условиях повышенной влажности, они могут потерять свою форму и вкус.

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