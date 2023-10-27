Многие люди неправильно варят спагетти? Вот какое движение нужно обязательно сделать вначале
Что может быть проще варки макарон? Правда, если вы готовите спагетти, по правилам их необходимо класть в кастрюлю целыми, не ломая. И тут возникает проблема — часто изделия не опускаются в воду сами, их приходится подталкивать руками или ложкой. Оказывается, нужно сделать всего одно движение, чтобы этого избежать.
Простой лайфхак опубликовала в TikTok пользовательница с ником @nastya_ogorodnica. Видео меньше чем за сутки набрало более 520 тыс. просмотров. В комментариях многие отметили, что раньше об этом даже не догадывались.
Суть в том, что прежде чем положить спагетти в кастрюлю, их нужно обхватить руками, скрутить, а затем просто отпустить. Так макароны лягут веером и через пару минут сами полностью опустятся в воду.
[link href=“https://www.tiktok.com/@nastya_ogorodnica?refer=embed” title=“@nastya_ogorodnica” target=“_blank” rel=“noopener”] @nastya_ogorodnica [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA?refer=embed” title=“лайфхак” target=“_blank” rel=“noopener”] #лайфхак [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“готовка” target=“_blank” rel=“noopener”] #готовка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“еда” target=“_blank” rel=“noopener”] #еда [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8?refer=embed” title=“спагетти” target=“_blank” rel=“noopener”] #спагетти [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“готовимдома” target=“_blank” rel=“noopener”] #готовимдома [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7294171618570668806?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Anastasiya” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Anastasiya [/link]
“Мне 53 года, только узнала об этом?. Всю жизнь топила спагетти”, — поделилась в комментариях одно из зрительниц.
“Для меня это новое. Вечно пихаем туда. А они торчат?”, — отметила другая.
“Как мы раньше жили без ТикТока”, — написала еще одна.
К слову, чтобы макароны не загорелись, когда опускаются в воду, огонь вначале нужно сделать маленьким.
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Как правильно варить спагетти?
Для приготовления этих макарон вам понадобится большая кастрюля с широким дном. По правилам на каждые 100 г спагетти должен быть 1 л воды.
После закипания воды добавьте соль по вкусу. Положите в кастрюлю спагетти показанным выше способом. Чтобы они не слиплись, добавьте немного растительного масла.
Сколько варить макароны, как правило, указано на упаковке. Время приготовления спагетти составляет примерно 7—12 минут.
А ранее Телеграф писал, как приготовить макароны без воды.