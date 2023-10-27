Многие люди неправильно варят спагетти? Вот какое движение нужно обязательно сделать вначале

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Опубликовано: 27.10.2023 11:26 , Обновлено: 27.10.2023

Что может быть проще варки макарон? Правда, если вы готовите спагетти, по правилам их необходимо класть в кастрюлю целыми, не ломая. И тут возникает проблема — часто изделия не опускаются в воду сами, их приходится подталкивать руками или ложкой. Оказывается, нужно сделать всего одно движение, чтобы этого избежать.

Простой лайфхак опубликовала в TikTok пользовательница с ником @nastya_ogorodnica. Видео меньше чем за сутки набрало более 520 тыс. просмотров. В комментариях многие отметили, что раньше об этом даже не догадывались.

Суть в том, что прежде чем положить спагетти в кастрюлю, их нужно обхватить руками, скрутить, а затем просто отпустить. Так макароны лягут веером и через пару минут сами полностью опустятся в воду.

“Мне 53 года, только узнала об этом?. Всю жизнь топила спагетти”, — поделилась в комментариях одно из зрительниц.

“Для меня это новое. Вечно пихаем туда. А они торчат?”, — отметила другая.

“Как мы раньше жили без ТикТока”, — написала еще одна.

К слову, чтобы макароны не загорелись, когда опускаются в воду, огонь вначале нужно сделать маленьким.

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Как правильно варить спагетти?

Для приготовления этих макарон вам понадобится большая кастрюля с широким дном. По правилам на каждые 100 г спагетти должен быть 1 л воды.

После закипания воды добавьте соль по вкусу. Положите в кастрюлю спагетти показанным выше способом. Чтобы они не слиплись, добавьте немного растительного масла.

Сколько варить макароны, как правило, указано на упаковке. Время приготовления спагетти составляет примерно 7—12 минут.

А ранее Телеграф писал, как приготовить макароны без воды.

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