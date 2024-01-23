Как приготовить пиццу из... макарон? Это необычное блюдо поразит всех

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Опубликовано: 23.01.2024 10:19 , Обновлено: 23.01.2024

Если вы любите экспериментировать на кухне и открывать для себя что-то совершенно новое , то эти два рецепта именно для вас. Они доказывают, что в одном блюде можно объединить два культовых вкуса, которые на первый взгляд не имеют ничего общего — пиццу и пасту. Как приготовить этот кулинарный шедевр на сковороде и в духовке?

Пицца из макарон - это уникальное блюдо, которое сочетает в себе два казалось бы абсолютно несочетаемых блюда. Это настоящий гастрономический шедевр, который не должно оставить равнодушным ни одного гурмана.

В основе этой пиццы лежит свежая, ароматная паста из макарон, которая имеет идеальную консистенцию и нежный вкус. Кроме того, сочетание разнообразных ингредиентов придают пицце яркость и свежесть.

Ниже вы найдете два рецепта — посложнее и попроще. Но каждый из них точно удивит ваших близких и гостей.

Пицца из макарон с салями в духовке

Ингредиенты:

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

400 г макарон;

400 г томатной пассаты;

1,5 чайной ложки сушеного орегано;

1 ч. л. соли;

около 800 мл домашнего бульона;

250 г тертой моцареллы;

13 ломтиков мини-салями.

[info_b] Этот рецепт можно немного упростить. Так, замените:

соус пассата — на томатную пасту (можно добавить к ней базилик и оливковое масло);

домашний бульон — на воду из-под макарон (то есть, их придется предварительно сварить);

моцареллу - на обычный твердый сыр;

салями — на любимую колбасу или мясо.

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Способ приготовления:

На разогретой и смазанной сковороде обжарьте очищенный и мелко нарезанный лук до золотистой корочки. Через некоторое время добавьте очищенные и измельченные зубчики чеснока.

[info_b]Для этого рецепта очень важно использовать правильную сковороду. Она должна быть пригодна для использования в духовке, ведь в конце концов все блюдо должно запечься в разогретом кухонном устройстве. Поэтому стоит помнить об этом с самого начала.[/info_b]

Добавьте к луку и чесноку макароны (сухие) и томатную пассату (ее можно купить в магазине или приготовить самостоятельно). Не забудьте также о сушеном орегано и соли. Влейте на сковородку домашний бульон. Для этого рецепта вы можете использовать как овощной, так и мясной бульон. Тщательно перемешайте ингредиенты, а затем варите смесь некоторое время. За это время макароны должны хорошо разбухнуть. В конце приготовления посыпьте приготовленное таким образом блюдо тертой моцареллой. А на самый верх положите салями. Поставьте сковороду с содержимым в предварительно разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут.

Простая макаронная пицца на сковороде

Если рецепт выше показался вам слишком сложным, вы можете приготовить другой вариант этого вкуснейшего блюда.

Ингредиенты:

вареные макароны — 500 гр.;

яйцо — 3 шт.;

помидор — 1 шт.;

сыр — 50 гр.;

лук зеленый — 5 гр. (по желанию).

колбаса или мясо (по желанию).

Способ приготовления:

Разбейте в предварительно сваренные макароны 3 яйца. Все пробейте блендером, чтобы получились мелкие кусочки. Нарежьте помидор полукольцами, нашинкуйте лук. На смазанную сковородку выложите макароны, сверху — помидор и, по желанию, колбасу или мясо. Посыпьте тертым сыром и луком. Поставьте сквородку на медленный огонь, накройте крышкой. Жарьте 15 минут до расплавления сыра и появления снизу золотистой корочки.

Фото: calorizator.ru

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