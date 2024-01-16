Эти 9 ошибок совершают почти все. Как просто сварить макароны, чтобы они стали настоящим кулинарным шедевром?

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Опубликовано: 16.01.2024 10:30 , Обновлено: 15.01.2024

Приготовление макарон кажется одним из самых простых занятий на кухне. Однако, как выясняется, многие допускают ошибки, которые негативно сказываются не только на внешнем виде и вкусе блюда, но иногда и на нашем здоровье. Кроме того, при приготовлении пасты есть несколько шагов, которые просто не нужны и только увеличивают нашу нагрузку.

Скорее всего, вы даже не задумывались, почему вы готовите пасту именно так, как готовите. Потому что так принято, и все. Но уверены ли вы? То, что вы сейчас прочтете, может пошатнуть все ваше кулинарное мировоззрение.

Узнайте, какие ошибки, по словам шеф-поваров, вы, вероятно, совершаете при приготовлении пасты. Некоторые пункты могут вас удивить.

1. Берете первую попавшуюся кастрюлю

Вы можете подумать, что это не так уж и важно. Однако, для приготовления большинства видов пасты лучше использовать широкую кастрюлю. В ней макароны не будут слипаться и будут готовиться равномерно.

Интересный трюк - использовать сковороду вместо кастрюли. Исключение составляют макароны спагетти. Ее следует варить в высокой кастрюле.

2. Наливаете слишком мало воды

Это приводит к тому, что макароны слипаются. Во время варки они должна свободно перемещаться в кастрюле. Учитывайте, что под воздействием горячей воды, макароны немного увеличивают свой объем.. Поэтому всегда лучше дать немного больше воды, чем не долить ее.

3. Постоянно помешиваете

На самом деле, если вы варите макароны в достаточном количестве воды, нет необходимости их постоянно помешивать. Это занятие только увеличивает вашу нагрузку на кухне.

Более того, это может привести к тому, что макароны потеряют форму и развалятся. На вкус это не повлияет, но на эстетические качества блюда - да.

4. Добавляете растительное масло

Предполагается, что этот трюк предотвращает слипание. Вот только это неправда.. Масло вообще не заставит макароны слипаться, так как оно легче воды и скапливается в основном на поверхности.

Напротив, оно не даст макаронам идеально сочетаться с соусом или супом. Паста будет безвкусной и может иметь слегка маслянистое послевкусие.

5. Строго соблюдаете время приготовления, указанное на упаковке

На время приготовления макаронных изделий влияет множество факторов, например, количество макарон или тип плиты. Информация производителя - это верная подсказка, но всегда следует проверять, что макароны уже готовы.

Фактическое время приготовления может быть на несколько минут меньше или больше.

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6. Смешиваете разные виды макарон

Если у вас дома много начатых пачек с остатками разных макарон, у вас может возникнуть соблазн навести порядок и сварить их все вместе. Однако лучше этого не делать. В зависимости от вида муки и размера, у каждой пасты свое время приготовления.

Если вы смешаете их, некоторые из них могут перевариться, а остальные останутся твердыми. Возможно, это не тот эффект, на который вы рассчитывали.

7. Добавляете соль, чтобы ускорить приготовление

Было проведено несколько экспериментов, и все они показали, что соль не оказывает заметного влияния на скорость закипания воды. Более того, вы можете вообще обойтись без нее. Это дело вкуса.

Многие люди привыкли солить воду для макарон и есть соленые макароны. Однако это не значит, что несоленая паста не может быть такой же вкусной. Особенно если вы добавляете пасту в соус или суп, возможно, солить ее заранее вовсе не обязательно.

Напомним, что врачи бьют тревогу, что многие потребляет слишком много соли, и любая возможность снизить ее количество - это хорошо.

8. Сливаете воду после варки макарон

Это не ненужные отходы, а ценная жидкость, которую можно использовать. Некоторые питательные вещества остаются в воде после варки макарон. Не зря ее называют жидким золотом.

Благодаря содержанию крахмала она является отличным дополнением или основой для соуса. Она придает соусу бархатистую текстуру.

Вы также можете с успехом использовать воду из-под макарон, чтобы сварить в ней суп.

9. Промываете макароны после приготовления

Скорее всего, вы делаете это потому, что так поступала ваша мама, которая переняла эту привычку от своей семьи. Зачем на самом деле промывать макароны?

Предположительно, для того, чтобы остановить процесс варки и предотвратить слипание.

Однако попробуйте не делать этого и увидите, что ничего страшного не произойдет. Более того, промывание пасты удаляет крахмальный слой, который улучшает вкус и заставляет пасту лучше сочетаться с соусом.

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