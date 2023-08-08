А вы знали, что лисички нельзя ни жарить, ни солить? Эксперты объяснили, почему

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.08.2023 13:08 , Обновлено: 27.08.2023

Лисички — одни из самых популярных грибов во многих странах. Многие любители тихой охоты собирают их в огромных количествах. Однако не все знают, что эти грибы на самом деле нельзя ни жарить, ни солить. Эксперты из польской государственной лесной организации Lasy Państwowe объяснили, почему. А как их тогда готовить?

Грибы можно приготовить несколькими способами: поджарить, сварить или высушить. Но в случае с лисичками лучше всего использовать последний способ. Соль и тепло разрушают их необыкновенные свойства.

“Почему лисички не червивые? Потому что они обладают противопаразитарным действием» — рассказали специалисты Lasy Państwowe.

По их словам, лисички теряют это свойство при температуре выше 55 градусов Цельсия и при воздействии соли.

«Поэтому их стоит высушить и использовать в качестве приправы к бутербродам, кашам, соусам или салатам», — подчеркнули эксперты.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/LPanstwowe/status/1567037365318721537?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1567037365318721537%7Ctwgr%5Ef959a49e761d1fb0e8523dc615de11715ea4da7d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2Fnk07DB4aB%2F”]

Кстати, лисички иногда называют убийцами паразитов, именно из-за их свойств. Эти грибы также используют в народной медицине. Их рекомендуют для борьбы с глистами и вирусами.

Лисички — один из немногих грибов, который можно употреблять в пищу в сыром виде. И только в таком виде она сохраняет свои свойства. Если засушить лисички, то можно наслаждаться их действием круглый год.

Ранее Телеграф писал, что перед тем как начать готовить лисички, их необходимо тщательно очистить от песка, земли, хвои и другой грязи, что может быть довольно трудно. К счастью, есть простой способ сделать это, не прилагая усилий. Вам понадобится обвалять их в одном продукте, который, скорее всего, есть у вас на кухне.

Как легко отмыть лисички от грязи? Сначала обваляйте их в этом