Как приготовить грибы по-азиатски? Секрет не только в маринаде

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Опубликовано: 06.09.2023 10:15 , Обновлено: 09.09.2023

Осенью леса все больше наполняются ароматом свежих грибов, которые многие с удовольствием собирают для будущих кулинарных экспериментов. Чтобы разнообразить меню, попробуйте замариновать грибы азиатским способом. Это отличная закуска, которая также прекрасно сочетается с рисом, лапшой салатами и не только.

Для этого рецепта можно использовать любые грибы, хотя идеально подойдут обычные шампиньоны. К слову, не бойтесь экспериментировать, добавляя больше какого-либо ингредиента.

Рецепт маринованных грибов по-азиатски

Ингредиенты:

450 г грибов;

2 ст. ложки соевого соуса;

полстакана рисового вина (саке) или уксуса (белого);

1 ст. ложка кунжутного масла;

2 зубчика чеснока (толченого);

1 чайная ложка имбиря (толченого);

соль по вкусу.

Способ приготовления

Грибы очистите и нарежьте на кусочки среднего размера. Можно отрезать ножки, но делать это не обязательно.

В пластиковом контейнере смешайте соевый соус, рисовое вино или уксус, кунжутное масло, чеснок и имбирь. Положите грибы и хорошо перемешайте. Закройте контейнер и поставьте в холодильник на ночь.

Положите все ингредиенты в кастрюлю, поставьте на плиту и доведите до кипения. При необходимости добавьте немного воды. Варите в течение 5 минут.

[info_b]Если вы хотите, чтобы грибы были более хрустящими, не отваривайте их, а обжарьте на сковороде.[/info_b]

Выньте грибы из маринада и переложите на тарелку. Продолжайте варить маринад, чтобы он слегка загустел и приобрел консистенцию сиропа. Полейте им грибы и подавайте к столу.

Советы:

Если вы хотите, чтобы грибы получились более острыми, добавьте в маринад мелко нарезанный перец чили или 2 чайные ложки кайенского перца. Добавьте чайную ложку сока лимона или лайма. К готовым грибам добавить мелко нарезанную и обжаренную половину красного лука. Готовые грибы можно посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Как сделать из обычных маринованных грибов деликатес?

Ранее Телеграф писал, что почти все лесные грибы можно замариновать в уксусе. В основном это лисички, боровики, подберезовики или опята. Сам маринад обычно состоит из уксуса, воды, соли и сахара. Но весь секрет вкуса грибов кроется в добавках. Узнали, какие 3 продукта сделают закатки исключительными.

Эти 3 ингредиента превратят обычные маринованные грибы в деликатес. Добавьте их вместе с уксусом