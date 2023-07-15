Как приготовить кисло-сладкие кабачки? В этом рецепте нет ни одного необычного ингредиента

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Опубликовано: 15.07.2023 08:40 , Обновлено: 11.09.2023

Кабачок — не только герой вечных дачных шуток, но и на самом деле восхитительный овощ, из которого можно приготовить вкусные и ароматные горячие и холодные блюда. Блинчики, рагу из кабачков - все эти блюда прочно вошло в меню белорусов. На этот раз мы вам предлагаем пикантную закуску. Посмотрите, как сделать кабачки в банке.

Как приготовить кабачки в кисло-сладком рассоле?

Это простой рецепт. Он состоит из нескольких шагов и готовится почти мгновенно. Да и составляющие в нем все простые и обычные.

Ингредиенты:

750 мл воды,

250 мл уксуса 9%,

150 г сахара,

2 средних кабачка,

1 маленький красный перец,

1 маленькая морковь,

15 зерен черного перца,

6 зерен душистого перца,

2 лавровых листа,

1 чайная ложка с горкой соли,

1 чайная ложка без горки семян горчицы.

Простой процесс:

Промытые кабачки нарезать ломтиками. Нарежьте перец кубиками. Разложите овощи по чистым и сухим банкам.

Налейте воду в кастрюлю. Добавьте очищенную и нарезанную кубиками морковь, соль, лавровый лист, семена горчицы, перец горошком и душистый перец. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите около 5 минут.

Влить уксус и посыпать сахаром. Подготовить и смешать. Залить горячим рассолом кабачки и перец в банках.

Плотно закройте, переверните и дайте полностью остыть.

Ранее Телеграф писал, что возможно, вы задавали себе вопрос, чтобы ещё такого сделать из кабачков, не раз. Ведь летом мы собираем такой большой урожай из этих овощей, что идеи, куда их деть, просто заканчиваются. Если вы уже перепробовали много блюд, стоит запастись ими на зиму. Нашли 4 разных рецепта для консервирования — от варенья до салата и карри.

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