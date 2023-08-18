Как приготовить лисички? Эти 4 рецепта сделают ваш обед по-настоящему королевским

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Опубликовано: 18.08.2023 10:22 , Обновлено: 05.09.2023

Лисички — настоящая находка для тех, кто любит изысканные и вкусные блюда. Их можно жарить, тушить или варить, они хорошо сочетаются с мясом и яйцами. Эти грибы вкусны и в традиционном виде — с луком и сметаной. Но можно быть смелее и попробовать совершенно новые блюда. Мы предлагаем вам 4 рецепта приготовления лисичек, которые превратят ваш обед в настоящий праздник для вкусовых рецепторов.

[info_b]Лисички — отличный ингредиент для соусов и мясных начинок, но, по мнению диетологов, их лучше есть днем, так как они трудно перевариваются.[/info_b]

Классический рецепт

Это самый простой рецепт, который любят многие.

Сначала тщательно очистите и промойте лисички. Затем нарежьте грибы на кусочки или оставить целыми, если они маленькие. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лисички до золотистого цвета. Добавьте в сковороду мелко нарезанный лук и обжаривайте до мягкости. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте грибы горячими, украсив зеленью или сметаной.

Пирог с лисичками

Фото: gastrokot.by

Вкусен и пирог с лисичками, но для его приготовления потребуется некоторое время.

Приготовьте тесто. Вам понадобится:

180 г муки;

90 г холодного сливочного масла;

4-5 ст. л. ледяной воды;

щепотка соли.

Посейте муку и щепотку соли. Добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и измельчите все крошку в блендере. Добавьте ледяную воду. Тесто должно получиться рассыпчатым, но при этом хорошо лепиться.

Сформируйте из него шар, заверните в полиэтиленовую пленку и положите в холодильник на 30-40 мин.

Приступайте к начинке. Для этого вам нужно:

350 г лисичек;

1 луковица;

100 г твердого сыра;

150 мл сливок (20 % жирности или выше);

3 яйца;

соль, перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Отварите лисички в подсоленной воде 15-20 минут. Затем мелко порежьте луковицу, обжарьте и добавьте к ней лисички. Потушите еще несколько минут.

Уложите тесто в форму. Наколите вилкой, чтобы не вздулось, а также положите на него груз (например, фасоль). Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Затем уберите груз и выпекайте еще 10 минут.

Залейте тесто смесью из сливок, взбитых яиц и тертого сыра. Выложите лисички. Приправьте по вкусу. Выпекайте 30-35 минут.

Соус из лисичек

Из нарезанных лисичек, тушеных с луком, можно легко приготовить ароматный соус. Добавьте к ним жирные сливки с двумя столовыми ложками горчицы — и готово!

Более сложный соус из лисичек может включать, например, помидоры (свежие и сушеные). Приправьте все солью, сушеным перцем.

Влейте сливки и готовьте несколько минут. Соус из лисичек хорошо сочетается с любым мясом (предпочтительнее курица, индейка), но его также можно подавать с макаронами и тертым сыром пармезан.

Лисички “по-королевски”

Лисички прекрасно сочетаются с мясом, и это блюдо — лисички с филе телятины — можно считать достойным королевского стола.

На сковороде разогрейте подсолнечное масло и обжарьте на нем телятину. Через 10 минут добавьте сидр и, когда соус загустеет, зеленый лук и лук-шалот. Когда они подрумянятся, влейте 2 стакана воды и доведите до кипения. Добавьте в соус лисички и нарезанные помидоры.

Такое блюдо можно подавать с рисом.

Лисички на самом деле жарить нельзя?

Вообще, некоторые эксперты не советуют солить и жарить лисички. Все дело в том, что при высоких температурах они теряют определенные свойства. В польской государственной лесной организации Lasy Państwowe объяснили, почему.

А вы знали, что лисички нельзя ни жарить, ни солить? Эксперты объяснили, почему