Как долго можно хранить вареные яйца? Вот что стоит сделать с пасхальными

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Опубликовано: 17.04.2023 07:15 , Обновлено: 06.09.2023

В большинстве домов Пасха — это время, когда сварено больше всего яиц в году. И, как правило, не все можно успеть съесть за праздник. К тому, же, пасхальными яйцами поделятся близкие и друзья. Что делать, если их остается слишком много? Узнали, сколько можно хранить вареные яйца и что делать, если их срок годности скоро истечет.

Например, в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендуют хранить вареные яйца в холодильнике не более одной недели. Скорлупа защищает их и предотвращает высыхание. Однако это правило относится к яйцам в неповрежденной скорлупе. Если они треснули, стоит съесть их как можно скорее.

Если речь идет о блюдах, содержащих вареное яйцо, например, о салатах различных видов, то срок меньше и составляет не более четырех дней.

[info_b]Важно! Вареные яйца не следует замораживать. Замороженное яйцо теряет свою текстуру, белок становится резиновым и слегка прозрачным. Также не следует замораживать блюда с вареными яйцами (например, традиционный овощной салат).[/info_b]

Что можно приготовить из вареных яиц?

Вареные яйца можно использовать по-разному. Их можно просто съесть на бутербродах или с майонезом или другой любимой заправкой, но их также можно использовать для приготовления салата.

Вареные яйца также являются отличным дополнением к некоторым супам, таким как борщ, щавелевый суп или суп из крапивы, которые идеально подходят для весны.

Из вареных яиц также можно приготовить вкусную яичную пасту для бутербродов. Просто мелко натрите их, добавьте майонез для придания нужной консистенции и приправьте горчицей, солью и перцем. Сливочный авокадо (в этом случае можно использовать меньше майонеза) и свежая зелень (петрушка, укроп, тимьян, майоран) также хорошо сочетаются с яичной пастой.

Как приготовить бутерброд с вареным яйцом

Мы нашли один из вариантов горячего бутерброда (сэндвича) с вареным яйцом.