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Остался шашлык после майских? Вот что можно из него приготовить по-быстрому

Остался шашлык после майских? Вот что можно из него приготовить по-быстрому
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Многие белорусы на длинные майские выходные отправились на дачу. Погода благоволила, поэтому, наверняка, многие разжигали мангал, и не раз. Но после зимней «шашлычной голодовки» многие переоценивают собственные силы и аппетит, и в итоге после майского застолья остаётся приличное количество жаренного мяса. Что делать с ним на следующий день? Нашли пять вкусных рецептов, на приготовление которых не уйдёт много времени.

Мясо, конечно, можно просто разогреть в микроволновке, а можно приготовить на его основе новое блюдо. Так и продукты не пропадут, и близкие скажут вам «спасибо» разнообразие на столе.

Итак, на завтрак можно подать омлет по-кавказски , на обед – коронное блюдо русской кухни, солянку , а к вечеру побаловать близких пиццей , шаурмой или сытным салатиком с зеленью . Главным ингредиентом каждого из эти пяти блюд может стать «уставший» вчерашний шашлык.

Омлет по-кавказски из вчерашнего шашлыка

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Ингредиенты:

  • 150 грамм свиного шашлыка;
  • 4 отваренных картофелины;
  • 50 грамм сыра твёрдых сортов;
  • 2 яйца;
  • 30 грамм сметаны

Способ приготовления:

  • Шашлык и отваренный картофель нарезать дольками.
  • Обжарить на сковороде на подсолнечном масле до золотистой корочки.
  • В глубокой миске взбить сметану с яйцами до однородной массы.
  • Ничего не перемешивая, влить на сковороду яичную массу и уменьшить огонь до минимума.
  • Приправить грузинскими специями и посыпать тёртым сыром.
  • Снять с огня через 5 минут – снизу получится хрустящая корочка, а сверху - нежный омлет с сыром.

Солянка на основе свиного шашлыка

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Ингредиенты:

  • 6-8 кусочков свиного шашлыка;
  • 3 копчёные колбаски;
  • 3-4 солёных огурцов;
  • 100 г квашеной капусты;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 2-3 помидора;
  • 10-20 маслин;
  • пол-лимона;
  • 2-3 лавровых листа;
  • зелень по вкусу;
  • соль, перец чёрный молотый, специи по вкусу.

Приготовление:

  • Нарезать шашлык и колбаски, выложить в кастрюлю, залить водой или бульоном и довести до кипения.
  • Нарезать пополам маслины и отправить в кастрюлю.
  • После повторного добавить квашеную капусту, измельчённые огурцы, лавровый лист, перец и специи.
  • Лук мелко нарезать, морковь натереть на тёрке и протушить вместе на сковороде в растительном масле в течение 10 минут. Добавить к ним измельчённые помидоры (или томатную пасту).
  • После повторного закипания в суп добавать заправку, затем - нарезанный кружками лимон и зелень.
  • Накрыть кастрюлю, снять с огня и дать настояться.

Пицца с шашлыком

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Ингредиенты:

  •  готовая основа для пиццы
  • 3 кусочка шашлыка
  • 1-2 жареных колбаски (опционально)
  •  1-2 помидоры
  •  0,5 болгарского перца
  •  веточка зеленого базилика
  •  томатный соус
  •  100 г тертого сыра

Приготовление:

  • Шашлык нарезать тонкими ломтиками, а жареные колбаски - кружками.
  • Помидоры нарезать кружками, перец - тонкой соломкой.
  • Основу для пиццы смазать томатным соусом, выложить на неё кусочки мяса и овощей, присыпать сыром и базиликом.
  • Запекать до готовности теста - в течение 10-15 минут при температуре 200 градусов.

Шаурма из шашлыка

image Ингредиенты:

  • 5-6 кусочков шашлыка
  •  1 помидор
  • 1 свежий огурец
  • петрушка и укроп
  • кетчуп и майонез
  • лаваш

Приготовление:

  • Шашлык нарезать соломкой.
  • Зелень мелко нарубить, помидоры нарезать тонкими дольками, огурцы – тонкой соломкой.
  • Смешать майонез с кетчупом, смазать этим соусом лаваш с одной стороны.
  • Выложить мясо и овощи на лаваш, посыпать зеленью, дополнительно полить соусом. Свернуть шаурму рулетом и зафиксировать его, обернув пергаментом.
  • Обжарить прямо в пергаменте на сковороде, чуть смазанной растительным маслом (можно воспользоваться электрическим грилем).

Салат со вчерашним шашлыком и зеленью

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Ингредиенты:

  • 150 г холодного шашлыка
  • 4 помидора
  •  мята, тимьян, укроп, петрушка, эстрагон
  •  салатные листья
  •  1 ст. л. крем-бальзамика
  •  1 щепотка семян кунжута

Приготовление:

  1. Холодное мясо нарезать тонкими ломтиками, прогреть на сковороде, сбрызнув соевым соусом.
  2. Мелко покрошить зелень, помидоры нарезать дольками. Смешать с салатными листьями, сбрызнуть крем-бальзамиком. Добавить соль по вкусу.
  3. Присыпать кунжутом.
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