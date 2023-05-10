Остался шашлык после майских? Вот что можно из него приготовить по-быстрому
Многие белорусы на длинные майские выходные отправились на дачу. Погода благоволила, поэтому, наверняка, многие разжигали мангал, и не раз. Но после зимней «шашлычной голодовки» многие переоценивают собственные силы и аппетит, и в итоге после майского застолья остаётся приличное количество жаренного мяса. Что делать с ним на следующий день? Нашли пять вкусных рецептов, на приготовление которых не уйдёт много времени.
Мясо, конечно, можно просто разогреть в микроволновке, а можно приготовить на его основе новое блюдо. Так и продукты не пропадут, и близкие скажут вам «спасибо» разнообразие на столе.
Итак, на завтрак можно подать омлет по-кавказски , на обед – коронное блюдо русской кухни, солянку , а к вечеру побаловать близких пиццей , шаурмой или сытным салатиком с зеленью . Главным ингредиентом каждого из эти пяти блюд может стать «уставший» вчерашний шашлык.
Омлет по-кавказски из вчерашнего шашлыка
Ингредиенты:
- 150 грамм свиного шашлыка;
- 4 отваренных картофелины;
- 50 грамм сыра твёрдых сортов;
- 2 яйца;
- 30 грамм сметаны
Способ приготовления:
- Шашлык и отваренный картофель нарезать дольками.
- Обжарить на сковороде на подсолнечном масле до золотистой корочки.
- В глубокой миске взбить сметану с яйцами до однородной массы.
- Ничего не перемешивая, влить на сковороду яичную массу и уменьшить огонь до минимума.
- Приправить грузинскими специями и посыпать тёртым сыром.
- Снять с огня через 5 минут – снизу получится хрустящая корочка, а сверху - нежный омлет с сыром.
Солянка на основе свиного шашлыка
Ингредиенты:
- 6-8 кусочков свиного шашлыка;
- 3 копчёные колбаски;
- 3-4 солёных огурцов;
- 100 г квашеной капусты;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 2-3 помидора;
- 10-20 маслин;
- пол-лимона;
- 2-3 лавровых листа;
- зелень по вкусу;
- соль, перец чёрный молотый, специи по вкусу.
Приготовление:
- Нарезать шашлык и колбаски, выложить в кастрюлю, залить водой или бульоном и довести до кипения.
- Нарезать пополам маслины и отправить в кастрюлю.
- После повторного добавить квашеную капусту, измельчённые огурцы, лавровый лист, перец и специи.
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на тёрке и протушить вместе на сковороде в растительном масле в течение 10 минут. Добавить к ним измельчённые помидоры (или томатную пасту).
- После повторного закипания в суп добавать заправку, затем - нарезанный кружками лимон и зелень.
- Накрыть кастрюлю, снять с огня и дать настояться.
Пицца с шашлыком
Ингредиенты:
- готовая основа для пиццы
- 3 кусочка шашлыка
- 1-2 жареных колбаски (опционально)
- 1-2 помидоры
- 0,5 болгарского перца
- веточка зеленого базилика
- томатный соус
- 100 г тертого сыра
Приготовление:
- Шашлык нарезать тонкими ломтиками, а жареные колбаски - кружками.
- Помидоры нарезать кружками, перец - тонкой соломкой.
- Основу для пиццы смазать томатным соусом, выложить на неё кусочки мяса и овощей, присыпать сыром и базиликом.
- Запекать до готовности теста - в течение 10-15 минут при температуре 200 градусов.
Шаурма из шашлыка
Ингредиенты:
- 5-6 кусочков шашлыка
- 1 помидор
- 1 свежий огурец
- петрушка и укроп
- кетчуп и майонез
- лаваш
Приготовление:
- Шашлык нарезать соломкой.
- Зелень мелко нарубить, помидоры нарезать тонкими дольками, огурцы – тонкой соломкой.
- Смешать майонез с кетчупом, смазать этим соусом лаваш с одной стороны.
- Выложить мясо и овощи на лаваш, посыпать зеленью, дополнительно полить соусом. Свернуть шаурму рулетом и зафиксировать его, обернув пергаментом.
- Обжарить прямо в пергаменте на сковороде, чуть смазанной растительным маслом (можно воспользоваться электрическим грилем).
Салат со вчерашним шашлыком и зеленью
Ингредиенты:
- 150 г холодного шашлыка
- 4 помидора
- мята, тимьян, укроп, петрушка, эстрагон
- салатные листья
- 1 ст. л. крем-бальзамика
- 1 щепотка семян кунжута
Приготовление:
- Холодное мясо нарезать тонкими ломтиками, прогреть на сковороде, сбрызнув соевым соусом.
- Мелко покрошить зелень, помидоры нарезать дольками. Смешать с салатными листьями, сбрызнуть крем-бальзамиком. Добавить соль по вкусу.
- Присыпать кунжутом.