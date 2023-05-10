Остался шашлык после майских? Вот что можно из него приготовить по-быстрому

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Опубликовано: 10.05.2023 07:43 , Обновлено: 16.07.2024

Многие белорусы на длинные майские выходные отправились на дачу. Погода благоволила, поэтому, наверняка, многие разжигали мангал, и не раз. Но после зимней «шашлычной голодовки» многие переоценивают собственные силы и аппетит, и в итоге после майского застолья остаётся приличное количество жаренного мяса. Что делать с ним на следующий день? Нашли пять вкусных рецептов, на приготовление которых не уйдёт много времени.

Мясо, конечно, можно просто разогреть в микроволновке, а можно приготовить на его основе новое блюдо. Так и продукты не пропадут, и близкие скажут вам «спасибо» разнообразие на столе.

Итак, на завтрак можно подать омлет по-кавказски , на обед – коронное блюдо русской кухни, солянку , а к вечеру побаловать близких пиццей , шаурмой или сытным салатиком с зеленью . Главным ингредиентом каждого из эти пяти блюд может стать «уставший» вчерашний шашлык.

Омлет по-кавказски из вчерашнего шашлыка

Ингредиенты:

150 грамм свиного шашлыка;

4 отваренных картофелины;

50 грамм сыра твёрдых сортов;

2 яйца;

30 грамм сметаны

Способ приготовления:

Шашлык и отваренный картофель нарезать дольками.

Обжарить на сковороде на подсолнечном масле до золотистой корочки.

В глубокой миске взбить сметану с яйцами до однородной массы.

Ничего не перемешивая, влить на сковороду яичную массу и уменьшить огонь до минимума.

Приправить грузинскими специями и посыпать тёртым сыром.

Снять с огня через 5 минут – снизу получится хрустящая корочка, а сверху - нежный омлет с сыром.

Солянка на основе свиного шашлыка

Ингредиенты:

6-8 кусочков свиного шашлыка;

3 копчёные колбаски;

3-4 солёных огурцов;

100 г квашеной капусты;

1 луковица;

1 морковь;

2-3 помидора;

10-20 маслин;

пол-лимона;

2-3 лавровых листа;

зелень по вкусу;

соль, перец чёрный молотый, специи по вкусу.

Приготовление:

Нарезать шашлык и колбаски, выложить в кастрюлю, залить водой или бульоном и довести до кипения.

Нарезать пополам маслины и отправить в кастрюлю.

После повторного добавить квашеную капусту, измельчённые огурцы, лавровый лист, перец и специи.

Лук мелко нарезать, морковь натереть на тёрке и протушить вместе на сковороде в растительном масле в течение 10 минут. Добавить к ним измельчённые помидоры (или томатную пасту).

После повторного закипания в суп добавать заправку, затем - нарезанный кружками лимон и зелень.

Накрыть кастрюлю, снять с огня и дать настояться.

Пицца с шашлыком

Ингредиенты:

готовая основа для пиццы

3 кусочка шашлыка

1-2 жареных колбаски (опционально)

1-2 помидоры

0,5 болгарского перца

веточка зеленого базилика

томатный соус

100 г тертого сыра

Приготовление:

Шашлык нарезать тонкими ломтиками, а жареные колбаски - кружками.

Помидоры нарезать кружками, перец - тонкой соломкой.

Основу для пиццы смазать томатным соусом, выложить на неё кусочки мяса и овощей, присыпать сыром и базиликом.

Запекать до готовности теста - в течение 10-15 минут при температуре 200 градусов.

Шаурма из шашлыка

Ингредиенты:

5-6 кусочков шашлыка

1 помидор

1 свежий огурец

петрушка и укроп

кетчуп и майонез

лаваш

Приготовление:

Шашлык нарезать соломкой.

Зелень мелко нарубить, помидоры нарезать тонкими дольками, огурцы – тонкой соломкой.

Смешать майонез с кетчупом, смазать этим соусом лаваш с одной стороны.

Выложить мясо и овощи на лаваш, посыпать зеленью, дополнительно полить соусом. Свернуть шаурму рулетом и зафиксировать его, обернув пергаментом.

Обжарить прямо в пергаменте на сковороде, чуть смазанной растительным маслом (можно воспользоваться электрическим грилем).

Салат со вчерашним шашлыком и зеленью

Ингредиенты:

150 г холодного шашлыка

4 помидора

мята, тимьян, укроп, петрушка, эстрагон

салатные листья

1 ст. л. крем-бальзамика

1 щепотка семян кунжута

Приготовление: