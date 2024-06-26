Этот рецепт рыбы подвинет курятину. Как приготовить треску с горчицей и овощами?

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Опубликовано: 26.06.2024 09:27 , Обновлено: 26.06.2024

О пользе и питательности рыбы известно всем, однако её вкус по нраву далеко не каждому. В то время как одни готовят её постоянно, другие всячески избегают рыбных блюд, отдавая предпочтение привычной курятине, свинине либо говядине. Нелюбовь к рыбе может быть обусловлена вкусовыми особенностями того или иного вида либо неудачностью избранных рецептов. Как бы то ни было, мы нашли рецепт блюда из рыбы, который просто не может не понравиться. Его нежный вкус в сочетании с сезонными овощами непременно заставит вас пересмотреть свои взгляды на рыбу, и вы захотите включать её в свой рацион чаще.

Во многом успех рыбного блюда зависит от того, какой вид рыбы вы приготовите. Для этого рецепта рекомендуем выбрать треску. Она вкусна и доступна, что даёт возможность готовить такое блюдо чаще. Треска имеет белое мясо приятной текстуры и богата витаминами, минералами и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6. Эта обитательница тихоатлантических вод практически не накапливает в себе вредных веществ, что делает её мясо чрезвычайно полезным для здоровья. Итак, как приготовить вкуснейшую треску с овощами?

Треска на овощной подушке в духовке

Ингредиенты:

600 грамм вырезки трески

4 столовые ложки майонеза

2 столовые ложки специи для рыбы типа “Кнорр”

1 ч.л. дижонской горчицы

тёртая цедра 1 лимона

1 ст.л. песто из вяленых помидоров

1 пучок петрушки

1 морковь

1 кабачок

1 красный перец

1 стебель сельдерея

2 красных лука

оливковое масло

Приготовление:

Смешайте в миске майонез с горчицей, цедрой лимона, соусом песто и рубленой петрушкой. Рыбную вырезку вымойте и обсушите на бумажном полотенце. Затем разрежьте на более мелкие порции и замаринуйте. Нарежьте все овощи: морковь и кабачки нарежьте полудольками, перец и лук небольшими кусочками, а сельдерей очистите и нарежьте на более мелкие кусочки по диагонали. Обжарьте овощи 2–3 минуты на разогретой сковороде с оливковым маслом, заправьте приправой для рыбы. Переложите все в жаропрочную форму. Поверх овощей выложите кусочки маринованной рыбы. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 8-10 минут (в зависимости от толщины вырезки). Подавайте сразу после запекания.

Приятного аппетита!

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