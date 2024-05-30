Это блюдо можно взять даже с собой. Как приготовить яичные маффины с ветчиной за 15 минут?
В утренней спешке не всегда есть время для приготовления чего-то затейливого. Именно поэтому в ходу быстрые завтраки в виде каш и бутербродов. Иногда приготовленную еду удобнее всего взять с собой. И здесь вам пригодится рецепт яичных маффинов. Яичные кексы с овощами, ветчиной и сыром прекрасны на вкус как в горячем, так и в холодном виде. А их формат станет удобным для того, чтобы взять их с собой.
Состав кексов на самом деле можно менять в угоду вашему воображению. Это позволит создать вариант яичных маффинов, наиболее близкий вам.
Вариация этого блюда великолепна на вкус в теплом виде и не менее хороша в холодном, что может показаться странным, ведь холодная яичница не отличается особой аппетитностью. Однако яичные маффины - это совсем другая история. Просто выберите свой любимый соус, овощную или творожную пасту, немного свежих овощей и добавьте цельнозерновой ломтик. Вы влюбитесь в это блюдо по уши. Это идеальный вариант завтрака, который можно взять с собой.
Яичные маффины с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- 4 яйца,
- 50 мл молока,
- 3 ломтика ветчины,
- 50 г желтого сыра,
- кусочек красного перца,
- петрушка,
- соль перец,
- сливочного масла, чтобы смазать форму для кексов.
Приготовление:
- Покрошите петрушку и нарежьте перец и ветчину небольшими кубиками. Натрите желтый сыр.
- Тщательно перемешайте яйца с молоком, рубленой петрушкой, солью и перцем.
- Смажьте формочки для кексов сливочным маслом. Поместите в каждую ветчину, перец и немного сыра. Затем вылейте яичную смесь на ингредиенты и покройте каждый маффин остатками тёртого сыра.
- Выпекайте яичные маффины 15 минут при температуре 180 градусов.
Вы можете разнообразить рецепт ингридиентами на своё усмотрение. Очень хорошо блюдо сочетается с соусами, например чесночным либо песто. Вы также можете добавить творог или помидоры - вариаций может быть множество.
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал о том, что вы можете привнести разнообразие в свой завтрак, приготовив ещё один вариант яичных маффинов. Это блюдо не потребует много времени и приятно удивит вас своим вкусом и видом.
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