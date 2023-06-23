Зачем белорусам сейчас на кухне вешалка для одежды? Повесьте на нее эти продукты и не пожалеете

Опубликовано: 23.06.2023 09:32 , Обновлено: 12.09.2023

Некоторые люди в Интернете советуют всегда держать запасную вешалку (плечики, тремпель) для одежды на кухне. Особенно это актуально для белорусов в жару. Дело в том, что с ее помощью можно подольше сохранить свежими некоторые продукты.

В частности, речь идет о… бананах! Ведь многие сталкиваются с ситуацией, когда покупаешь свежие фрукты, приносишь их домой, и они моментально начинают созревать. Съесть такие бананы нужно как можно быстрее, потому что оставленные «на потом» станут совсем черными.

К слову, даже если вы купите в магазине бананы с зеленой кожурой, они быстро пожелтеют, и уже через 2-3 дня начнут появляться коричневые пятна (даже если вы положили их в холодильник, чего делать не нужно). Это нормально, ведь в жару бананы созревают быстрее.

Тут нам как раз и поможет вешалка для одежды. В Сети советуют просто повесить на нее связку бананов, и утверждают, что процесс потемнения бананов замедлится. Так фрукты будут как-будто еще на дереве :). Этот трюк может показаться довольно странным, но говорят, что он дает желаемый эффект.

Фото: Brilliant

Как еще подольше сохранить бананы от потемнения?

Если вас не особо впечатлил этот трюк и вы не верите в его эффективность, вы можете попробовать другие способы, чтобы подольше сохранить купленные бананы.

Например, вы можете сбрызгать фрукты лимонным соком . Это замедлит процесс окисления. Также вы этот трюк можно применить к картофелю или яблоками. Благодаря этому они дольше сохранят свой цвет.

Также вы можете обернуть концы бананов пищевой пленкой . Это замедлит процесс созревания, и бананы дольше сохранят свой красивый вид.

Если гроздь большая, ее стоит разделить, чтобы отдельные бананы не соприкасались с другими фруктами. Стоит держать их подальше от, например. яблок, которые ускоряют процесс почернения.

Как хранить бананы, чтобы они не потемнели?

Бананы следует хранить в прохладном и темном месте (выше 10 градусов Цельсия). Низкие температуры влияют на потерю ценных витаминов и твердость. Поэтому лучше всего убрать их в кладовку или кухонный шкаф (не в холодильник).

Бананы можно заморозить, но без кожуры. Очистите их, нарежьте ломтиками и положите в контейнер или пакет на молнии. Бананы, приготовленные таким образом, можно заморозить на срок до 6 месяцев.

Однако что делать, если купленный фрукт зеленый? Просто положите бананы в теплое место, и через несколько дней они станут желтыми и спелыми.

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