Зелёные или коричневые? Ученые определились с цветом самых полезных бананов

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Опубликовано: 29.04.2023 09:34 , Обновлено: 29.04.2023

Один из вечных вопросов, который постоянно вызывает споры, как среди экспертов, так и среди обывателей - каким бананам отдать предпочтение, зелёным, жёлтым или пятнистым, почти коричневым и перезрелым. Ученые расставили точки над "i" и определились, бананы какого цвета принесут больше пользы человеку.

Некоторые считают идеальными бананы зеленого цвета — они более твердые и не слишком сладкие, другие предпочитают более сладкие желтые бананы, а бананы с темной кожицей, с коричневыми или черными пятнами некоторые люди считают испорченными. Учёные успокаивают: чем спелее плод, тем больше в нем хорошего, а на каждом этапе созревания банан может быть полезен определённой группе людей.

В 100 граммах банана содержится 90 калорий, поэтому их относят к группе самых калорийных фруктов. Это универсальный фрукт на кухне – бананы могут быть основой для выпечки, муссов, десертов, являются прекрасным дополнением к овсяным хлопьям и отличным загустителем для коктейлей.

Но каждый вид бананов обладает своими уникальными свойствами, которые меняются в зависимости от степени зрелости, сообщает портал Pysznosci.pl.

Зеленые бананы содержат более устойчивый крахмал, который переваривается медленно, что помогает дольше сохранять чувство сытости и предотвращает скачки уровня сахара в крови (у них более низкий гликемический индекс , чем у спелых и перезрелых бананов, что делает их более полезными). Это идеальный выбор для людей с диабетом или резистентностью к инсулину. Кроме того, зеленые бананы содержат больше витамина С и клетчатки, чем спелые. Они более твердые и определенно менее сладкие.

Коричневые бананы , которые часто называют перезрелыми, содержат больше антиоксидантов (благодаря которым они обладают противораковыми свойствами ) и клетчатки, чем зеленые или желтые. Их состав похож на зеленые бананы, но их свойства со временем меняются. Полностью желтые плоды с черными точками выделяют вещество под названием ФНО (фактор некроза опухоли), которое способно бороться со злокачественными клетками. Кроме того, они в несколько раз лучше воздействуют на иммунную систему .

Желтые бананы содержат больше сахара и меньше крахмала, что делает их более калорийными, но они легче усваиваются организмом. Они также богаты витаминами и минералами, такими как калий , магний и витамин С .

Как пояснила диетолог Мелани Дсоуза в интервью Thip Media, по мере созревания банана крахмалы превращаются в простые сахара, что облегчает переваривание фруктов. Чем спелее фрукт, тем больше в нем антиоксидантных свойств, отметила эксперт.

А вот в перезрелых, сильно пятнистых бананах содержится больше антиоксидантов . В них меньше витамина С, витамина В1 или фолиевой кислоты, а после их употребления уровень сахара в крови также повышается быстрее.

Таким образом, отмечает польское издание, все виды бананов полезны и обладают многими питательными свойствами, хотя они немного различаются в зависимости от цвета кожуры. Поэтому “идеальная” степень спелости бананов - это, скорее, вопрос индивидуальных предпочтений потребителя.

Помимо вкуса, исследования показывают, что чем спелее бананы, тем эффективнее они борются с раком. Спелые бананы в восемь раз эффективнее зеленых бананов укрепляют иммунную систему. Однако стоит подчеркнуть, что людям, страдающим сахарным диабетом, следует их избегать.