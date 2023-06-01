Из чего на самом деле делают сахар? Есть два популярных способа

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Опубликовано: 01.06.2023 15:42 , Обновлено: 15.11.2024

Вы когда-нибудь задумывались, откуда произошел сахар, из чего и как его делают? На самом деле, из несколько способов его получить. Два из них — самые популярные. Один чаще применяют в Европе, второй — в африканских странах, а также США и Китае.

Из чего делают сахар?

Сахар — это общее название органического соединения «сахароза». Его можно извлекать в коммерческих целях из различных растительных источников. Двумя популярными являются сахарный тростник и сахарная свекла. Сахарную свеклу для получения сахара до середины 19 века использовали редко, а вот сахарный тростник — более тысячи лет.

Сахар в Европе в основном получают из сахарной свеклы, в то время как некоторые африканские страны, США и Китай производят сахар как из сахарного тростника, так и из сахарной свеклы.

Первые применения сахара

Сахарный тростник произрастает в Новой Гвинее, и самые древние записи указывают на его присутствие в регионе еще в 8000 году до н.э. Самое древнее письменное свидетельство об очистке сахара происходит из Индии и датируется 100 годом н.э.1 по 650 год н.э. Знания о производстве сахара распространились в арабском мире, где сахар использовали для приготовления пищи и изготовления съедобных изделий, таких как украшения из марципана, пишет Foodunfolded.

Через арабов с сахаром познакомилась Средиземноморская Европа, но еще не знала, как его производить. До 1300-х годов это было доступно только самым богатым людям Европы, поскольку считалось роскошью. В 15 веке европейские колонизаторы начали выращивать и собирать урожай сахарного тростника в их тропических колониях. Так продолжалось несколько сотен лет, пока Андреас Марграфф, химик из Пруссии, не обнаружил в 1747 году, что сахарозу можно получить и из сахарной свеклы.

Как производят сахар из сахарного тростника?

Сахарный тростник – это многолетнее травянистое растение высотой от 3 до 4 метров. Произрастает в тропических и субтропических регионах с обильными осадками (минимум 60 см в год). Некоторые сорта могут размножаться семенами, но более эффективно выращивать тростник вегетативным способом. При этом его стебли разрезают на маленькие куски и сажают в почву.

Стебель сахарного тростника — самая большая часть растения, при этом зрелый стебель содержит 11-16% клетчатки, 12-16% растворимых сахаров, а остальная часть в основном состоит из воды. В среднем с одного гектара земли производят 60-70 тонн сахарного тростника.

Собранный тростник транспортируют на фабрики, где его измельчают для извлечения сока. Затем сок сахарного тростника кипятят до тех пор, пока вода не испарится, оставив после себя кристаллы сахара. После этого кристаллы проходят через центрифуги, которые избавляют от примесей. Затем конечный продукт сушат, упаковывают и готовят к употреблению.

Как производят сахар из сахарной свеклы?

Сахарная свекла — многолетнее травянистое растение с коническим белым корнем, которое растет под почвой. То, что вы можете увидеть на поверхности, — это красивая розетка ярко-зеленых листьев. Эти листья усердно работают над производством сахара посредством фотосинтеза и хранят его в корнях.

Корень свеклы состоит из 20% растворимых сахаров, 5% мякоти, а остальное — вода. Сахарная свекла растет в умеренном климате, нуждается в 46 см осадков в год и любит большое количество гумуса.

После того, как свекла собрана, ее транспортируют на завод, где ее очищают и нарезают на мелкие кусочки. Эти кусочки замачивают в воде, в результате чего сахар в них растворяется, образуя сахарный раствор. Примеси в этом растворе удаляются, а оставшийся процесс более или менее похож на производство тростникового сахара.

https://youtu.be/hizXcJCqmoQ