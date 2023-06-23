Когда белорусы смогут выращивать помидофели? Узнали, сколько на одном кусте одновременно вырастает картошки и томатов

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Опубликовано: 23.06.2023 11:13 , Обновлено: 07.09.2023

Помидоры и картофель — два самых популярных овоща в мире. Но что, если объединить их в одном растении? Именно это удалось сделать ученым, создав помидофель - гибрид, который не только удивляет своим внешним видом, но и может дать богатый урожай сразу двух овощей. В этом материале мы расскажем подробнее об истории его создания, особенностях и поделимся методами его выращивания.

Что такое помидофель?

Помидофель (от слов помидор и картофель) — это растение, полученное путем прививки вместе растения томата и растения картофеля, оба из которых являются представителями рода Solanum семейства Solanaceae (пасленовые).

Одной из главных особенностей помидофеля является его внешний вид. Растение имеет листья, похожие на листья картофеля, а на стебле растут плоды, напоминающие помидоры. Помидофель может достигать высоты до 1,5 метров и дает урожай как картофеля, так и помидоров.

Как и все привитые растения, это не встречается в природе и его нельзя вырастить из семян, поскольку две части растения остаются генетически отдельными и зависят друг от друга только в плане питания и роста.

Растения помидофеля рассматривали как новую технологию, позволяющую сделать производство продуктов питания более эффективным, поскольку они максимизируют количество культур, которые можно выращивать на участке земли или в небольшой городской среде, такой как балкон. Кроме того, прививка может повысить устойчивость к бактериям, вирусам и грибкам, привлечь более разнообразную группу опылителей и обеспечить крепкий ствол для нежных декоративных растений.

Как появился помидофель?

Идея прививки родственных картофеля и помидоров таким образом, чтобы оба они росли на одном и том же растении, [восходит](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pomato#:~:text=The%20pomato%20(a%20portmanteau%20of,soil%20from%20the%20same%20plant) как минимум к 19 веку.

Первая удачная попытка принадлежит Лютеру Бербанку (1849—1926), уроженцу США, пишет Semenagavrish. Он вывел из картофеля новое растение Pomato — potato + tomato. Его гибрид дал урожай желтого картофеля и плодов, напоминающих томаты белого цвета. Однако его метод оказался сложным для повторения и был забыт.

Позже, в 3-х годах 20 века, русский ученый Н.Бруснецов также попытался создать гибрид томата и картофеля. Он назвал “Карликовый Брусенцов”. Его метод, напротив, вызвал положительную реакцию общественности и ученых.

В 1977 году ученые из Германии разработали аналогичный метод. А в 2013 году британская компания “Thompson and Morgan” представила свой продукт TomTato, который получил большую популярность. Сегодня этот гибрид продают по всему миру, и его можно выращивать как в комнатных условиях, так и на улице, получая вкусные помидоры и белые клубни картофеля, говорят создатели.

Сколько томатов и картошки растет на одном кусте?

В компании “Thompson and Morgan” утверждают, что с одного куста помидофеля можно получить до 500 шт. помидоров черри (фирма использует именно этот сорт томатов) и несколько килограммов белых клубней картофеля.

В свою очередь, по информации Otomatah, урожайность с одного растения в среднем составляет 2,5-3 килограмма картошки и 5-6 килограмм томатов.

Как белорусам вырастить помидофель?

Как вы уже догадались, для проведения прививки необходимо иметь два растения: подвой (картофель) и привой (томат). Их выращивают отдельно в контейнерах для проращивания или рассадных ящиках, заполненных купленной в магазине или самостоятельно приготовленной почвосмесью из грунта, перегноя и торфа в пропорции 1:1:1.

Прививку следует проводить, когда толщина стеблей достигнет 0,5-1 см, так как при более позднем времени стебли становятся грубыми, что может снизить вероятность успешного срастания. Существует несколько способов выполнения прививки.

Копулировка

Данный метод, известный как прививка черенками. Он идеален для нежных растений, поэтому лучше всего подходит для картофеля и томатов. С помощью острого стерильного ножа стебли аккуратно обрезаются под одинаковым углом. Можно сделать V-образный разрез с одним и тем же наклоном, чтобы увеличить площадь соприкосновения и повысить шансы приживления растений.

Верхнюю часть картофельного стебля удаляют, а к нижней прикладывают обрезанную вершинку томата, плотно прижимают и обматывают бактерицидным пластырем. Полученное растение помещают в темное, прохладное место без сквозняков, что увеличивает его шансы на выживание.

Прививка в расщеп

Один из самых простых методов подходит для ситуаций, когда стебель подвоя (картофеля) толще, чем у привоя (томата). Этот метод довольно прост в исполнении. Здесь также понадобится острый и стерильный нож или лезвие. С томата верхушка обрезается таким образом, чтобы она была выше первых двух листочков, но тоньше, чем у картофеля. Затем конец обрезается с двух сторон, чтобы придать ему форму клинышка. Полученный стебелек помещается в емкость с водой.

Что касается картофельного куста, его верхушка аккуратно обрезается на выбранной высоте перпендикулярно стеблю. Затем делается расщеп на срезе, глубина которого должна быть равна размеру клиновидного среза, сделанного на верхушке томата - примерно 1-1,3 см. Привой вставляется в расщеп и закрепляется при помощи клипсы, лейкопластыря или фольги. Чтобы уменьшить нагрузку на стебель, растение подвязывают к опоре. Верхушка картофеля больше не нужна, ее можно выбросить.

Аблактировка с язычком

Этот метод широко используется для прививки огородных растений благодаря его эффективности и высокой приживаемости. В отличие от других методов, привой не отрезается от корня, а процедура состоит в надрезании стебля на глубину 1/3 или 1/2 его толщины и соединении полученных “язычков” с помощью бактерицидного лейкопластыря или клипсы.

Для предотвращения переломов стеблей в процессе прививки, они приматываются к палочкам и после соединения крепятся к опоре. Этот метод обеспечивает гибридам два корня, что обеспечивает поступление воды и питательных веществ.

Спустя неделю-полторы, когда надрезы срастутся, у картофельного ростка отрезается вершинка, а у томатного – корень.

Овощным травянистым растениям, которые не имеют запасов питательных веществ, труднее справляться с временной потерей корневой системы, поэтому гибриды должны находиться в теплом месте без доступа прямых солнечных лучей в атмосфере с повышенной влажностью до полного зарастания надреза.

Высадка в грунт

Обычно на зарастание места прививки требуется около двух недель, а при аблактировке – немного меньше. В течение этого времени томатная верхушка начинает слегка вянуть, особенно на начальной стадии. Если процесс проходит успешно, то через 1-1,5 недели она начинает расти, появляются новые листочки, и молодое растение помидофеля можно высаживать в открытый грунт.

Однако даже после этого растение требует повышенного внимания. Необходимо следить за температурой, удалять сорняки, рыхлить почву, регулярно поливать и вносить удобрения.

Повязку можно снять со временем. Через месяц после высадки на постоянное место помидофель начинает цвести, а затем на нем появляются плоды и клубни под поверхностью почвы.

В чем сложность выращивания помидофеля?

Для успешного выращивания “помидофеля” необходимо не только часто и обильно подкармливать его питательными веществами, но и строго контролировать уровень влажности.

Кроме того, растение очень чувствительно к стрессу и нуждается в защите от болезней, вредителей и перепадов температур. Даже незначительное нарушение агротехники может сильно снизить его продуктивность, поэтому требуется интенсивный уход и внимание к каждому кусту. Без этого привитые кусты могут не дать хозяину желаемого урожая.

Польза помидофеля

Некоторые эксперты говорят, что помидофель обладает рядом полезных свойств. В нем содержится большое количество витаминов и минералов, таких как витамин С, витамин А, калий, магний и железо. Кроме того, помидофель содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от свободных радикалов.

В кулинарии помидофель может использоваться для приготовления различных блюд. Его плоды можно использовать как помидоры — добавлять в салаты, соусы, супы и т.д. А картофелины можно использовать для приготовления жареных картофельных блюд.

Однако следует учитывать, что помидофель является гибридом и не является естественным растением. В связи с этим, некоторые эксперты высказывают опасения относительно его безопасности для здоровья. Поэтому перед употреблением помидофеля в пищу, следует обязательно проконсультироваться с врачом или диетологом.

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