Этот овощ может заменить и картошку, и кофе? Узнали, кому из белорусов его нужно есть обязательно

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Опубликовано: 21.11.2023 09:22 , Обновлено: 28.11.2023

У многих белорусов на дачном участке в сезон можно увидеть необычное растение до 4 м высотой с широкими листьями и желтыми цветами. Это топинамбур, который также называют земляной грушей, иерусалимским артишоком, солнечным корнем. Он прекрасно растет на любых почвах, на одном месте может жить до 40 лет. С одного квадратного метра собирают до 5-6 кг клубней, которые с легкостью заменят картофель в рационе тех, кому нельзя его есть. Из него даже можно сделать кофе!

Но особенно топинамбур полезен для любителей ЗОЖ и тех, у кого сахарный диабет 1 и 2 типа. Впрочем, полюбить этот овощ может каждый.

[info_b]Кстати, если вы не выращиваете топинамбур, но хотите купить свежий, то на момент написания материала мы нашли самые разные цены в магазинах – от 2 рублей за штучку до 32 рублей за килограмм.[/info_b]

Гость из Северной Америки

По словам доктора биологических наук Степана Киру, топинамбур – «одно из самых старых культурных растений в Северной Америке». Индейцы питались им, лечились, кормили животных, строили из него жилища и обогревали их топинамбуром.

Местные жители верили в невероятную силу этого растения. Они были уверены, что женщины, питаясь топинамбуром, оставались красивыми и молодыми надолго, рожали здоровых детей, а мужчины были сильными и духом, и телом.

Считается, что в Европу в начале 17 века топинамбур привез французский исследователь Сэмюэль де Шамплен, которому посчастливилось попробовать «диковинные клубни с необычным и приятным вкусом» в деревушке племени ирокезов в районе Великих озер (нынешняя территория США и Канады).

Есть также несколько версий, как топинамбур попал в Россию. Все они правдоподобны. Но в свое время и в Европе, и в России земляная груша была практически вытеснена картофелем.

Зато теперь она опять популярна. И может даже «поспорить» с картофелем, выдвинув в качестве аргумента гораздо более низкий гликемический индекс – 15 единиц против 65-97 (зависит от способа приготовления картофеля).

Но, как и любой другой овощ, этот тоже имеет свои плюсы и минусы.

Польза земляной груши

У топинамбура есть одна уникальная особенность: он не впитывает вредные вещества из почвы, не накапливает их. В нем вы не найдете ни нитратов, ни солей тяжелых металлов, ни радиоактивных изотопов.

По утверждению врача-эндокринолога, диетолога Ольги Пьяных, «топинамбур содержит аминокислоты, пектины, минеральные соли и витамины, необходимые для поддержания здоровья». Гликемический индекс у него низкий. А это значит, что после его употребления уровень глюкозы в крови резко не повышается. Более того, считается, что топинамбур способен снижать уровень сахара. Поэтому его рекомендуют включать в свой рацион людям, которым диагностировали сахарный диабет 1 и 2 типа.

А по словам врача-эндокринолога, диетолога Екатерины Бузиновой, «топинамбур – отличный источник растворимых пищевых волокон, прежде всего инулина». Инулин же необходим микрофлоре кишечника для поддержания ее жизнедеятельности, это своеобразный пребиотик.

Получается, что топинамбур способствует профилактике заболеваний ЖКТ, участвует в поддержании иммунитета. Кстати, инулина больше всего находится в молодых корнеплодах этого растения, приблизительно 14-21% от всей массы.

А по концентрации самых важных витаминов группы B – B1, B2, B6, B9 –топинамбур в три раза превосходит картофель, свеклу и даже морковь. Вот почему его рекомендуется включать в свой рацион и здоровым людям.

Вред топинамбура

Если говорить о вреде земляной груши, то с осторожностью надо относиться к блюдам, приготовленным из сырых клубней. У некоторых людей они могут вызвать метеоризм. Впрочем, если добавить к топинамбуру кориандр и тмин, то можно предупредить повышенное газообразование.

Кроме того, растительные белки, которые содержатся в корнеплодах этого овоща, могут сработать как аллерген. Поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям, нужно употреблять топинамбур с осторожностью. А еще врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Бузинова подчеркнула, что нельзя со 100-процентной точностью определить содержание простых углеводов в клубнях. Потому что зависит их количество как от свежести топинамбура, так и от способа его термической обработки. Да и гликемический индекс при готовке повышается. Поэтому врачи и диетологи рекомендуют людям с сахарным диабетом (и не только) есть не более 100-150 г топинамбура в день.

Рецепты на любой вкус

Но что же можно готовить из земляной груши, чтобы было не только полезно, а еще вкусно и разнообразно? Оказывается, многое, даже… кофе! С этого рецепта и начнем.

[info_b]Топинамбур в блюдах выведет лишние шлаки и токсины, снизит уровень сахара в крови, поможет избавиться от лишнего веса.[/info_b]

Кофе из топинамбура

Чтобы его готовить, нужно вначале высушить любым способом клубни растения (можно в специальной сушилке для овощей; в духовке, разрезав на тонкие пластины, и т.д.), а потом перемолоть в кофемолке в порошок. Количество для одной порции возьмите на свое усмотрение.

Обдайте кофейник кипятком, подождите, когда остынет, повторите процедуру. Затем засыпьте в него половину порции порошка из топинамбура, залейте кипятком (немного), плотно закройте крышкой. Через две минуты засыпьте вторую половину порции и долейте кипятка до желаемого объема.

[info_b]Пить кофе из топинамбура советуют перед приемом пищи.[/info_b]

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Пюре из топинамбура на гарнир

А вот и обещанная замена картофелю!

Ингредиенты:

топинамбур – 0,5 кг;

сливки – 50 мл;

соль, специи – по вкусу;

оливковое масло – 5 мл.

Приготовление:

Топинамбур хорошенько вымойте и очистите. Не нарезая, целиком, сложите в кастрюлю, залейте холодной водой, поставьте на плиту. Варите после закипания 20 минут, откиньте на дуршлаг, выложите в удобную посуду. Превратите в пюре любым способом (можно миксером), добавьте сливки, оливковое масло, специи, тщательно перемешайте (или еще раз взбейте).

Альтернатива картофельному пюре готова! Можно подавать и к рыбным, и к мясным блюдам.

Жареный топинамбур

Ингредиенты:

топинамбур – 0,5 кг;

лимон – 1 шт.;

соль, перец, свежая зелень – по вкусу;

вода для маринада – 0,5 л.

Приготовление:

Топинамбур вымойте, очистите, нарежьте кружочками. Выдавите сок из лимона, смешайте с 0,5 л воды. Опустите в этот раствор топинамбур и маринуйте 15 минут. Промойте, обсушите кружочки бумажным полотенцем. Разогрейте на сковороде подсолнечное масло, обжарьте земляную грушу на среднем огне, периодически поворачивая, 3-4 минуты. Посолите, поперчите по вкусу, продолжите обжаривать еще 1-2 минуты. Накройте крышкой и погасите огонь под сковородой. Через 5 минут можно подавать на стол, посыпав рубленой зеленью.

Но если вы придерживаетесь ЗОЖ, то вместо жарки топинамбур можно запечь в духовке на протяжении 30 минут.

Отварной топинамбур

Ингредиенты:

топинамбур – 400 г;

чеснок – 5-6 зубчиков;

черный перец (горошком) – 5-10 штук;

лавровый лист – 2-3 шт.

Приготовление:

Очищенный топинамбур сварите, как картофель, в кипящей воде с добавлением всех приправ до готовности – от 15 до 25 минут.

Запеканка

Ингредиенты:

клубни топинамбура (среднего размера) – 3 шт.;

мука – 3 ст.л.;

молоко – 50 мл.;

яйцо – 1 шт.;

подсолнечное масло – 20 г;

манка и мука – понемногу.

Приготовление:

Очистите плоды земляной груши от шкурки, измельчите любым способом (можно в блендере), чтобы получилась каша без комочков. Добавьте остальные ингредиенты, кроме подсолнечного масла, хорошо вымешайте, чтобы вышло тесто для запеканки – не слишком жидкое и не слишком густое. Для этого отрегулируйте количество манки и муки. Форму для выпечки смажьте подсолнечным маслом, выложите тесто. Поставьте в разогретую до 180°С духовку, запеките наше блюдо около 50 минут.

Салат из топинамбура с яблоком, сельдереем и морковью

Ингредиенты:

топинамбур – 200 г;

сельдерей черешковый – 100 г;

морковь – 100 г;

яблоко (кислое) – 100 г;

масло оливковое – 1 ст.л.;

приправы – по вкусу.

Приготовление:

Очищенный топинамбур и морковь измельчите на терке, яблоко и сельдерей нарежьте соломкой. Все смешайте, добавьте оливковое масло (при желании замените несладким йогуртом или сметаной) и любые приправы. Сверху можно посыпать кедровыми орешками, свежей зеленью.

Чем еще заменить картошку?

Ранее Телеграф писал, что, наверное, в жизни каждого белоруса наступает такой момент, когда он задумывается о правильном, полезном, здоровом питании и о том, что надо бы пересмотреть свой рацион. И тут же возникают вопросы о полезности тех или иных продуктов, их количестве в тарелке. Например, той же картошки. И даже если вы не можете и дня прожить без нее – жареной, отварной, пюре, все-таки попробуйте прислушаться к специалистам. А они советуют: количество картофеля нужно ограничить, а то и вовсе заменить его более полезными овощами. Какими? Разбираемся.

Чем белорусам заменить картошку? Эти овощи и фрукты посоветовала ВОЗ. Как отмерить нужную дозу ладонями?