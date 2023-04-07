Из чего на самом деле делают бульонные кубики? Вот что белорусам нужно искать на упаковке

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Опубликовано: 07.04.2023 09:21 , Обновлено: 16.07.2024

Бульонные кубики — это универсальный продукт, который придает многим блюдам мгновенный вкус. Их производят разные компании, от самых популярных к менее известным. Мы знаем, что бульонные кубики бывают разных вкусов: куриные, говяжьи, овощные, грибные. Однако из чего их делают на самом деле и есть ли в них хоть что-то полезное?

Состав бульонных кубиков

Как правило, основным ингредиентом бульонных кубиков является соль. За ней идут растительный жир (гидрированный) и усилитель вкуса – глутамат натрия. Бульонные кубики могут также содержать другие усилители вкуса, такие как инозинат (E631) и двунатриевый гуанилат (E627), а также мальтодекстрины и камедь рожкового дерева (E410).

Помимо них, продукт также содержит крахмал, дрожжевой экстракт, сахар, ароматизаторы и красители (в т.ч. аммиачную карамель), регулятор кислотности, антиоксиданты, куриный жир (0,5-3%), сушеные овощи (до 2-3%), мясной экстракт (0,1-0,2%, иногда в пределах 2%), специи (например, куркума).

Прочтем состав одного из популярных бульонных кубиков (с укропом и петрушкой), которые продают в Беларуси за 3 BYN. В них входит:

соль йодированная;

усилители вкуса и аромата (глутамат натрия, 5’ - рибонуклеотиды натрия);

кукурузный крахмал;

гидрированный растительный жир (пальмовый);

мальтодекстрин;

сахар;

подсолнечное масло;

куриное мясо;

петрушка;

куркума;

лук;

сельдерей;

морковь;

ароматизаторы (содержат яйца);

краситель - рибофлвин (витамин В2);

следы глютена, сои и молока.

Есть ли польза в бульонных кубиках?

Единственными полезными ингредиентами в бульонных кубиках являются сушеные овощи и специи (в основном морковь, лук, сельдерей, чеснок, любисток, петрушка, куркума, горчица, перец, пажитник). Проблема, однако, в том, что их доля в продукте ничтожна.

Давно известно, что избыток соли и натрия вреден для организма — он повышает кровяное давление, а также нагружает почки и повышают риск рака желудка. Следовательно, употребление бульонных кубиков, а также специй в них, может увеличить риск этих заболеваний.

Также в кубиках есть усилители вкуса . Глутамат все чаще обвиняют в том, что он способствует избыточному весу и ожирению, а также вызывает аллергию.

Инозинат и гуанилат не следует употреблять детям и людям с подагрой и заболеваниями почек. Так что, если у вас есть такие проблемы со здоровьем, внимательно читайте этикетку и проверяйте, не входят ли они в состав.

Гидрированный жир – еще одна проблема. Да, растительные жиры полезны для организма, но в этих преобладают трансжирные кислоты. Они, в свою очередь, в еще большей степени, чем насыщенные жиры, способствуют формированию атеросклероза. Что еще хуже, растительный жир, используемый для производства кубиков, при рафинировании теряет другие полезные для здоровья свойства: витамины Е и А.

Что касается мальтодекстрина, он выполняет функции сахарозаменителя и подсластителя, но при этом, в отличие от сахара, является куда более безвредным. Однако это добавка может повышать уровень сахара в крови, поэтому его с осторожностью следует применять при диабете. Кроме того, он может вызвать аллергические реакции, не подходит для людей с непереносимостью глютена. А еще мальтодекстрин может подавлять рост полезных бактерий, участвующих в процессах пищеварения и не имеет питательной ценности, так как состоит только из углеводов.

Как выбрать хорошие бульонные кубики?

Большинство доступных на рынке бульонных кубиков имеют схожий состав, хотя отличаются содержанием мясных экстрактов, овощей, усилителей вкуса и добавленных специй.

Чтобы выбрать лучший, постарайтесь найти такой, в котором как можно больше овощей и мясного экстракта. Также можно попробовать найти продукты с ограниченным содержанием соли и усилителей вкуса.

Хотя лучшим вариантом будет приготовить бульонные кубики самому. Вы не потратите много денег или времени, ведь рецепт довольно простой. Зато точно будете знать, что ваши кубики — полезные и не содержат никаких химических добавок.

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