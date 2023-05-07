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Это рис после варки может стать опасным. Как белорусам не попасться на уловку производителей?

Это рис после варки может стать опасным. Как белорусам не попасться на уловку производителей?
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В последнее время все более популярным становятся приемы быстрого приготовления еды. Производители стараются облегчить белорусам жизнь, предлагая обычную еду в виде всяких пакетиков, которые якобы упрощают жизнь. Главное, чтобы они ее не укорачивали...

Иногда за заботу выдают чистый маркетинг. Так случилось и с рисом в пакетиках ( да и с другими кашами), тем более удобство такого продукта весьма сомнительно. На приготовление риса в пакете и рассыпной крупы уходит одинаковое количество времени. А отмеривание нужной порции продукта ложкой или стаканом займет буквально мгновение.

Так зачем тогда вообще нужны такие пакетики? Рис в них “для быстрого приготовления”, мало того, что в два-три раза дороже, но ещё может нести и опасность для здоровья.

Микропластик в рисе

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Профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова утверждает, что в пакетиках с рисом, да и другой крупой достаточно много кусочков микропластика. Причем они настолько малы, что невооружённым глазом не заметить.

«Большинство кусочков микропластика такие маленькие, что они могут находиться внутри клеток. И они, конечно, нарушают их функцию. И когда у нас появляется воспаление, например, в пристеночной области кишечника, то вот это воспаление может транслироваться в воспаление во всем организме, это способствует образованию опухоли», - заявила профессор.

А российская ученая Галия Исламова провела эксперимент, заварив рис в пакетиках, чтобы проверить, попадает ли пластик от пакетиков в кашу?

“Мы во всех трех образцах полимерных изделий обнаруживаем, что они теряют массу при заваривании в воде. Исследованные материалы, естественно, уходили в воду. То есть, соответственно, они попадают в продукт потребления и, соответственно, попадают в организм», - заявила она.

По ее словам, некоторые производители используют полиэтилен низкого давления, “который имеет в своем составе небольшое содержание полиэтилена после переработки, то есть это удешевляет данный материал”. Такой пластик менее прочный и легче распадается на части. Таким образом, покупая рис в пакетиках для быстрого приготовления, белорусы рискуют съесть ещё и хорошую порцию полиэтилена.

Впрочем, учёные пока не установили прямой взаимосвязи потребления пластика и его влияния на здоровье. На это потребуются годы исследований. Готовы рискнуть?

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Тем временем, не стоит забывать и про вещество Бисфенол А (BPA), которое часто используется для производства пакетов. Производители риса в пакетиках уверяют, что его количество ниже вредного. Но как и в случае с микропластиком, раз на раз не приходится. Найдутся те, кто захочет сэкономить, а простому покупателю определить будет сложно.

Под воздействием высокой температуры Бисфенол А может проникать в приготовленный рис. Соединение напоминает человеческий гормон – эстроген, благодаря чему организм его накапливает, а не выводит. Бисфенол А приводит к ожирению, проблемам с щитовидной железой, снижает уровень тестостерона у мужчин, а также может стать причиной развития рака молочной железы и простаты. Беременным женщинам и детям следует избегать приема Бисфенола А.

[info_b]Хотя некоторые исследования показали, что BPA может просачиваться в продукты питания или напитки из упаковки, изготовленных с использованием BPA, Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) заявило, что BPA безопасен при очень низких концентрациях, которые содержатся в некоторых продуктах питания. Однако какой уровень Бисфенола А может быть в упаковке продуктов в нашей стране или в РФ, откуда многие импортируются, достоверно сказать нельзя.

Вот и Франция в феврале 2016 года заявила, что намерена предложить BPA в качестве вещества-кандидата на включение в регламент REACH, представляющего очень серьезную озабоченность (SVHC). Европейское агентство по химическим веществам согласилось с этим предложением в июне 2017 года. [/info_b]

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