Этот корнеплод нужно посадить в доме каждому белорусу. О его неоценимой пользе известно уже тысячи лет

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Опубликовано: 28.06.2023 11:06 , Обновлено: 27.11.2024

Еще тысячи лет назад это растение было известно как невероятной силы лекарство, а также как приправа к различным блюдам. Речь идет об... имбире. Ботаники утверждают, что сейчас найти его в дикой природе невозможно. Однако каждый белорус запросто сможет вырастить его дома, в горшке. Какие условия нужно создать, чтобы воспользоваться необыкновенными свойствами имбиря? Мы расскажем об истории появления этого растения, пользе для здоровья а также о том, как правильно его вырастить в домашних условиях.

Как появился имбирь?

Впервые начали выращивать имбирь в Индии. Там с ним познакомились финикийцы. Впрочем, изначально они использовали корни имбиря не в качестве пряности, а как денежную единицу.

Финикийцы привезли имбирь в Древний Египет, где он стал ценной и дорогой пряностью.

Позже это удивительное растение привлекло внимание античных ученых. Греческий врач Диоскорид описывал имбирь как средство, улучшающее пищеварение и согревающее тело , пишет Inqui. Он назначал снадобья из корня имбиря своим пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, древние римляне использовали его для лечения глазных болезней , а древние греки употребляли его после обильных пиршеств , предварительно завернув в хлебную лепешку.

Поспособствовали популярности имбиря арабские купцы, начав его поставки в страны Западной Африки. Там его использовали не только в кулинарии, но и для лечения ангины и осиплости голоса.

Около двух тысяч лет назад имбирь попал в Китай, где его свойства заинтересовали ученых и врачей. Имбирь упоминается в научных работах Конфуция.

В Восточной Азии имбирь считали хорошим стимулятором и рекомендовали его как средство для продления молодости . Китайцы использовали его для улучшения памяти, особенно в пожилом возрасте. Китайские моряки жевали имбирь, чтобы снизить укачивание , а японцы использовали его для лечения ран, тошноты и похмелья.

В Китае имбирь считали афродизиаком . В арабских сказках “Тысячи и одной ночи” имбирь также упоминается как средство, разжигающее страсть.

В Средние века имбирный корень попал в Англию и другие европейские страны из Греции и Рима. В Англии его добавляли в блюда из мяса, птицы, овощей, выпечку, варенье, вино, пиво и другие напитки. Особенно популярным был имбирный хлеб, который любила королева Елизавета I.

Английский король Генрих VIII рекомендовал его как противочумный препарат и смешивал его с другими специями, такими как кардамон и мускатный орех, для усиления лечебных свойств.

На постсоветском пространстве имбирь был известен еще со времен Киевской Руси. Его добавляли в различные блюда и напитки, такие как квасы, наливки, браги, сбитни, меды, сдобные булочки и куличи . Изначально славилось имбирное печенье, которое впоследствии дало название пряникам благодаря своему пряному вкусу.

Лечебные свойства корня имбиря

Таким образом уже много лет известно, что имбирь обладает замечательными целебными свойствами, его используют для борьбы со многими заболеваниями. А именно это растение:

положительно влияет на пищеварительную систему, стимулируя организм к выработке слюны и желудочного сока;

обладает спазмолитическим и желчегонным действием;

повышает аппетит;

обладает свойствами облегчения болей в желудке;

обладает согревающими свойствами;

положительно влияет на иммунитет организма. Благодаря этому его часто применяют при простудных заболеваниях.

Кроме того, благодаря тому, что имбирь обладает дезинфицирующими свойствами, его применяют, в том числе, в при заболеваниях полости рта.

Имбирь также рекомендуют для снижения уровня холестерина в крови.

Имбирь для похудения

Имбирь также используют при похудении. По этой причине стоит включить в свое меню свежий корень имбиря (или пряную форму).

Как пишет Onet, благодаря тому, имбирь стимулирует кровообращение и ускоряет сжигание жира, его используют в препаратах для моделирования и похудения. Он помогает не только уменьшить жировые отложения, но и целлюлит.

Противопоказания

Обратите внимание, что имбирь – острая пряность, содержащая жгучие и немного горьковатые смолистые вещества, такие как цинферон и гингерол. Его раздражающий эффект означает, что не каждый может его употреблять. Однако побочные эффекты возникают редко и могут проявляться в виде изжоги, диареи или раздражения во рту.

Имбирь следует избегать беременным женщинам и кормящим грудью. Не рекомендуется людям, страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной системы, имеющим проблемы с двенадцатиперстной кишкой или язвой желудка.

Кроме того, имбирь участвует в процессе свертывания крови. Поэтому не рекомендуется употреблять его перед запланированной операцией или процедурой.

Как вырастить имбирь в домашних условиях?

Вы можете вырастить имбирь у себя дома, посадив части корнеплода в горшок.

Растение любит много света, но при выращивании не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. По этой причине выращивание имбиря в горшке должно происходить на подоконниках, выходящих на восток или запад.

Также имбирь следует выращивать в широкой емкости. Он растет больше вширь, чем вглубь земли. Он также производит много корневых отпрысков и быстро утолщается.

Чтобы начать выращивать имбирь, вам понадобится свежий и твердый фрагмент корневища (плод можно купить в магазине), на котором есть хотя бы один живой глазок.

Если корневище слишком велико, его можно подрезать острым ножом до размера около 10 сантиметров.

Заполните горшок на 2/3 плодородной и перегнойной землей, с реакцией близкой к нейтральной. Сверху уложите корневища, которые затем засыпьте максимальным 2-сантиметровым слоем почвы.

Поливать имбирь в это время нельзя слишком интенсивно. Земля должна быть влажной, но не мокрой.

Имбирь лучше всего содержать при температуре около 25°С. Когда температура наружного воздуха достигает постоянного значения около 18°С, выращивание можно перенести на балкон или террасу.

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