Добавьте две восточные специи в суп, чтобы превратить в усилитель иммунитета. Но есть важный нюанс

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Опубликовано: 22.10.2023 10:32 , Обновлено: 22.10.2023

Осенью суп может стать отличным способом повышения иммунитета. При чем речь идёт не об основных ингредиентах, а недорогих специях, которые следует в него добавить. Их выбор для белорусов может быть неожиданным, но результат того стоит - как по вкусовым, так и полезным свойствам.

С наступлением осени тема иммунитета и профилактики заболеваний как никогда актуальна. Что делать, чтобы не попасть в ловушку непогоды и не свалиться в постель с симптомами простуды? Естественно, лучше постараться усилить свой организм в противостоянии с непогодой и вирусами.

Есть несколько способов сделать это. И из всех нам больше всего нравится тот, который включает в себя превращение супа в мощный и вкусный усилитель иммунитета.

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Что добавить в суп для посещения иммунитета?

Такой эффект можно достигнуть за счет добавления в бульон двух неожиданных ингредиентов: корицы и имбиря.

И корень имбиря, и палочка корицы обладают сильным противовоспалительным действием, улучшают усвоение пищи, поддерживают обменные процессы и даже благотворно влияют на работу мозга, насыщение кислородом и выведение токсинов. Они также добавят супу приятную пикантность.

[info_b]Однако, чтобы не сильно изменить вкус бульона, добавляйте их примерно за 5-10 минут до окончания варки. Будет и вкусно, и полезно! И не переусердствуйте : обе специи имеют сильный аромат, в супе их должно быть немного.[/info_b]

В чем польза корицы?

Она является одной из самых популярных пряностей, которая имеет множество полезных свойств. Вот некоторые из них, связанные с простудой:

Антибактериальные свойства : Корица обладает сильными антибактериальными свойствами, которые могут помочь уничтожить вредные бактерии, вызывающие простуду.

Противовоспалительные свойства: Корица содержит вещества, которые могут помочь снизить воспаление в организме, что особенно полезно при простуде и гриппе.

Укрепление иммунной системы : Корица способствует укреплению иммунной системы, что помогает организму справиться с инфекцией и болезнью.

Облегчение симптомов : Корица может помочь облегчить симптомы простуды, такие как кашель, заложенность носа и боль в горле.

Антивирусные свойства : Некоторые исследования показали, что корица может иметь антивирусные свойства, которые помогают бороться с вирусами, вызывающими простуду.

[info_b]Помните, что корица не является лекарством от простуды,э. Она может быть полезной как дополнительный метод поддержки иммунной системы и облегчения симптомов простуды, но не заменяет основное лечение и медицинские рекомендации.[/info_b]

Как имбирь помогает в лечении и профилактике простуды?

Fresh, dried and powdered ginger

Имбирь также является популярным пряным, которое имеет множество полезных свойств при простуде.

Противовоспалительные свойства : Имбирь содержит вещества, которые могут помочь снизить воспаление в организме, что полезно при простуде и гриппе.

Разжижение секретов : Имбирь может помочь разжижать слизь и секреты в дыхательных путях, что облегчает их удаление и уменьшает заложенность носа.

Укрепление иммунной системы : Имбирь содержит антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунную систему и бороться с инфекцией.

Облегчение симптомов : Имбирь может помочь облегчить симптомы простуды, такие как кашель, боль в горле и головная боль.

Антивирусные свойства : Некоторые исследования показали, что имбирь может иметь антивирусные свойства, которые помогают бороться с вирусами, вызывающими простуду.

[info_b]Имбирь можно употреблять в виде чая, добавлять в пищу или использовать в качестве эфирного масла для ингаляций. Однако, как и с корицей, важно помнить, что имбирь не является лекарством от простуды. Он может быть полезным дополнительным методом поддержки иммунной системы и облегчения симптомов, но не заменяет основное лечение и медицинские рекомендации.[/info_b]

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