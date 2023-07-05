Эти полезные растения летом вредны белорусам. Как такое могло случиться?

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Опубликовано: 05.07.2023 16:48 , Обновлено: 05.07.2023

Многие травы положительно влияют на наш организм: успокаивают, улучшают обмен веществ, очищают. Однако оказывается, что в жаркие дни использование некоторых из них может быть опасным. Каких растений следует избегать белорусам летом?

Травы в качестве лекарства используют издавна. Говорят, что они помогают лечить нарушения сна, обмена веществ, нервной системы, пищеварения и печени, поддерживают работу почек.

Например, доказано, что ромашка обладает противоаллергическим и противовоспалительным действием, снимает боль. Мелисса успокаивает, мята помогает при желудочных заболеваниях.

Тем не менее, употребление некоторых трав летом не приносит пользы и даже может быть опасным!

Какие травы опасны летом?

Дело в том, что некоторые виды трав обладают фотосенсибилизирующим действием (повышают чувствительность к солнечному свету). Тревожными симптомами у человека являются внезапная экзема, обесцвечивание или сыпь.

Вот список трав, которые нельзя употреблять летом ни при каких обстоятельствах.

Ромашка

Она благотворно влияет на пищеварительную систему, успокаивает и восстанавливает баланс в организме. К сожалению, при употреблении в период с июня по октябрь вызывает фотосенсибилизацию.

Зверобой

Предотвращает перепады настроения, помогает заснуть и поддерживает пищеварительную систему. В летний период вреден. Все из-за повышенного воздействия солнечного света на организм.

Хвощ полевой

Он способствует регенерации кожи в таких случаях, как псориаз. К сожалению, летом он усиливает повреждающее действие ультрафиолетовых лучей на кожу и приводит к тяжелым симптомам сенсибилизации.

Календула

Помогает при воспалениях, проблемах с кожей или язве желудка. Однако употребление ее настоев летом вызывает ожоги кожи, аллергические реакции и обесцвечивание кожи на солнце.

Ангелика (дудник лекарственный)

Питье чаев из этой травы улучшает работу пищеварительной системы, а мазь оказывает согревающее и обезболивающее действие. Летом, однако, ее лучше не использовать, так как она приводит к ожогам и обесцвечиванию кожи.

Симптомы на коже, после использования настоев и косметики из этих трав и пребывания на солнце, появляются в течение 48 часов. Сыпь обычно появляется на лице, предплечьях или затылке.

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