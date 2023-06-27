Вредно ли есть огурцы-переростки? Вот что с ними могут сделать белорусы

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Опубликовано: 27.06.2023 10:57 , Обновлено: 08.08.2024

Вот-вот по всей Беларуси начнется сезон огородных огурцов. А у кого-то уже! И большой головной болью может стать вопрос - что делать с "кабанами", переросшими все приличные размеры? Можно ли белорусам их вообще есть без вреда для здоровья?

Перезрелые огурцы для засолки не годятся, кожура у них такая твердая, а мякоть наоборот водянистая. Кажется, вообще непонятно, что с ними делать. Впрочем, варианты использования тоже есть.

Можно ли есть переросшие огурцы?

Большинство людей, увидев переросшие огурцы, склонны их выбрасывать. Вкус у них уже не такой, консистенция тоже не ахти. Однако это не означает, что они несъедобны.

Переросшие огурцы все же можно использовать после соответствующей подготовки. В этом случае после удаления кожицы огурцы еще могут радовать своим вкусом.

На самом деле, они содержит витамины, минеральные соли, клетчатку. Перезрелый огурец может помочь справляться с заболеваниями печени.

Как приготовить переросшие огурцы?

Если огурцы не сильно переросли, то кожуру можно не обрезать

Ингредиенты:

килограмм желтого и красного перца,

4 кг переросших огурцов,

по 3/4 стакана сахара, масла и уксуса,

10 чайных ложек соли,

2-3 зубчика раздавленного чеснока,

10 грамм зеленого укропа.

Процесс:

Огурцы нарежьте толстыми ломтиками, предварительно срезав кожуру.

Перцы очистить от семян и нарезать, добавить уксус, соль, сахар, масло, чеснок и нарезанный укроп. Тщательно все перемешать.

Оставьте на 2 часа, затем разложите все по банкам. Влить оставшийся сок и пастеризовать около 10 минут.

Приятного аппетита!

На самом деле, рецепт салата можно значительно видоизменять. Но помните, что при мариновании крупные огурцы нужно и нарезать достаточно крупно. Форма нарезки может быть разной: кружочки, брусочки, соломка. Такие отлично подойдут и как самостоятельная закуска, и в качестве ингредиента для приготовления рассольников и винегретов.

Ранее Телеграф писал, что в последнее время в Сети стал очень популярен рецепт малосольных огурцов без рассола. В отличие от традиционного способа, они будут готовы не через 3 дня, а уже через несколько часов. Говорят, приготовленные таким образом овощи не будут горчить и станут невероятно хрустящими.

Как приготовить малосольные огурцы… без рассола? Будут готовы уже через несколько часов