Вредно ли есть огурцы-переростки? Вот что с ними могут сделать белорусы
Вот-вот по всей Беларуси начнется сезон огородных огурцов. А у кого-то уже! И большой головной болью может стать вопрос - что делать с "кабанами", переросшими все приличные размеры? Можно ли белорусам их вообще есть без вреда для здоровья?
Перезрелые огурцы для засолки не годятся, кожура у них такая твердая, а мякоть наоборот водянистая. Кажется, вообще непонятно, что с ними делать. Впрочем, варианты использования тоже есть.
Можно ли есть переросшие огурцы?
Большинство людей, увидев переросшие огурцы, склонны их выбрасывать. Вкус у них уже не такой, консистенция тоже не ахти. Однако это не означает, что они несъедобны.
Переросшие огурцы все же можно использовать после соответствующей подготовки. В этом случае после удаления кожицы огурцы еще могут радовать своим вкусом.
На самом деле, они содержит витамины, минеральные соли, клетчатку. Перезрелый огурец может помочь справляться с заболеваниями печени.
Как приготовить переросшие огурцы?
Ингредиенты:
- килограмм желтого и красного перца,
- 4 кг переросших огурцов,
- по 3/4 стакана сахара, масла и уксуса,
- 10 чайных ложек соли,
- 2-3 зубчика раздавленного чеснока,
- 10 грамм зеленого укропа.
Процесс:
- Огурцы нарежьте толстыми ломтиками, предварительно срезав кожуру.
- Перцы очистить от семян и нарезать, добавить уксус, соль, сахар, масло, чеснок и нарезанный укроп. Тщательно все перемешать.
- Оставьте на 2 часа, затем разложите все по банкам. Влить оставшийся сок и пастеризовать около 10 минут.
Приятного аппетита!
На самом деле, рецепт салата можно значительно видоизменять. Но помните, что при мариновании крупные огурцы нужно и нарезать достаточно крупно. Форма нарезки может быть разной: кружочки, брусочки, соломка. Такие отлично подойдут и как самостоятельная закуска, и в качестве ингредиента для приготовления рассольников и винегретов.
Ранее Телеграф писал, что в последнее время в Сети стал очень популярен рецепт малосольных огурцов без рассола. В отличие от традиционного способа, они будут готовы не через 3 дня, а уже через несколько часов. Говорят, приготовленные таким образом овощи не будут горчить и станут невероятно хрустящими.
Как приготовить малосольные огурцы… без рассола? Будут готовы уже через несколько часов