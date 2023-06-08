Как приготовить малосольные огурцы... без рассола? Будут готовы уже через несколько часов

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Опубликовано: 08.06.2023 13:30 , Обновлено: 11.09.2023

В последнее время в Сети стал очень популярен рецепт малосольных огурцов без рассола. В отличие от традиционного способа, они будут готовы не через 3 дня, а уже через несколько часов. Говорят, приготовленные таким образом овощи не будут горчить и станут невероятно хрустящими.

Польза малосольных огурцов

Малосольные огурцы обладают следующими свойствами:

пробиотическим действием, но содержат меньше витамина С, чем маринованные огурцы;

низкокалорийны (всего несколько килокалорий на 100 граммов);

содержат много клетчатки – после их употребления быстро появляется чувство сытости;

содержат ацетилхолин, органическое химическое соединение, регулирующее артериальное давление и благотворно влияющее на работу кишечника;

содержат витамины группы В;

содержат большое количество магния, фосфора, кальция и калия.

Кроме того, огурцы с низким содержанием соли повышают усвоение железа, что улучшает внешний вид кожи, ногтей и волос. Благодаря содержанию антиоксидантов и изотиоцианатов малосольные огурцы борются со свободными радикалами, а это защищает от рака.

Рецепт малосольных огурцов без рассола

Для приготовления вам понадобится:

1 кг огурцов;

1 столовая ложка каменной соли (не йодированной!);

5-6 зубчиков чеснока;

1 корень хрена (8-12 см);

пучок укропа;

1 столовая ложка семян горчицы;

1-2 лавровых листа;

2 зерна душистого перца;

лист хрена (по желанию);

полиэтиленовый пакет.

Способ приготовления:

Огурцы вымойте, обрежьте кончики – благодаря этому огурцы не будут горчить. Положите овощи в пакет и плотно его закройте.

Корень хрена нарежьте кусочками, а чеснок — пластинками. Раскрошите лавровый лист и разомните вместе листья душистого перца и хрена. Сложите все в пакет, добавьте соль.

Закройте пакет, предварительно удалив из него воздух. Встряхните, чтобы специи равномерно покрыли огурцы.

Положите пакет с огурцами в холодильник на 5-6 часов, затем достаньте и оставьте при комнатной температуре в темном месте на 18-20 часов. В это время огурцы уже будут готовы к употреблению, но процесс брожения можно продлить и до 48 часов.

[info_b]К слову, по традиционному рецепту малосольные огурцы готовы к употреблению примерно через 3 дня.[/info_b]

Сколько соли нужно? Раскрыли два секрета, чтобы малосольные огурцы получились хрустящими

Сколько соли нужно добавлять в рассол для малосольных огурцов? Мнения на этот счет есть разные. Но если вы хотите хрустящий продукт, от которого не сводит скулы, а огурцы не расползаются в руках, то вот вам простой рецепт. Главное — соблюсти несколько важных нюансов.

Сколько соли нужно? Раскрыли два секрета, чтобы малосольные огурцы получились хрустящими