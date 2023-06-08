Как приготовить малосольные огурцы... без рассола? Будут готовы уже через несколько часов
В последнее время в Сети стал очень популярен рецепт малосольных огурцов без рассола. В отличие от традиционного способа, они будут готовы не через 3 дня, а уже через несколько часов. Говорят, приготовленные таким образом овощи не будут горчить и станут невероятно хрустящими.
Польза малосольных огурцов
Малосольные огурцы обладают следующими свойствами:
- пробиотическим действием, но содержат меньше витамина С, чем маринованные огурцы;
- низкокалорийны (всего несколько килокалорий на 100 граммов);
- содержат много клетчатки – после их употребления быстро появляется чувство сытости;
- содержат ацетилхолин, органическое химическое соединение, регулирующее артериальное давление и благотворно влияющее на работу кишечника;
- содержат витамины группы В;
- содержат большое количество магния, фосфора, кальция и калия.
Кроме того, огурцы с низким содержанием соли повышают усвоение железа, что улучшает внешний вид кожи, ногтей и волос. Благодаря содержанию антиоксидантов и изотиоцианатов малосольные огурцы борются со свободными радикалами, а это защищает от рака.
Рецепт малосольных огурцов без рассола
Для приготовления вам понадобится:
- 1 кг огурцов;
- 1 столовая ложка каменной соли (не йодированной!);
- 5-6 зубчиков чеснока;
- 1 корень хрена (8-12 см);
- пучок укропа;
- 1 столовая ложка семян горчицы;
- 1-2 лавровых листа;
- 2 зерна душистого перца;
- лист хрена (по желанию);
- полиэтиленовый пакет.
Способ приготовления:
Огурцы вымойте, обрежьте кончики – благодаря этому огурцы не будут горчить. Положите овощи в пакет и плотно его закройте.
Корень хрена нарежьте кусочками, а чеснок — пластинками. Раскрошите лавровый лист и разомните вместе листья душистого перца и хрена. Сложите все в пакет, добавьте соль.
Закройте пакет, предварительно удалив из него воздух. Встряхните, чтобы специи равномерно покрыли огурцы.
Положите пакет с огурцами в холодильник на 5-6 часов, затем достаньте и оставьте при комнатной температуре в темном месте на 18-20 часов. В это время огурцы уже будут готовы к употреблению, но процесс брожения можно продлить и до 48 часов.
[info_b]К слову, по традиционному рецепту малосольные огурцы готовы к употреблению примерно через 3 дня.[/info_b]
Сколько соли нужно? Раскрыли два секрета, чтобы малосольные огурцы получились хрустящими
Сколько соли нужно добавлять в рассол для малосольных огурцов? Мнения на этот счет есть разные. Но если вы хотите хрустящий продукт, от которого не сводит скулы, а огурцы не расползаются в руках, то вот вам простой рецепт. Главное — соблюсти несколько важных нюансов.
Сколько соли нужно? Раскрыли два секрета, чтобы малосольные огурцы получились хрустящими