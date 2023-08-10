Как приготовить пряный кетчуп из... кабачков? Сделайте много и закатайте на зиму

Опубликовано: 10.08.2023 13:02 , Обновлено: 11.09.2023

Многие выращивают кабачки сами, кому то их дают друзья и знакомые. Если вам уже некуда девать эти овощи, приготовьте из них... кетчуп. Это не только необычно, но и очень вкусно. Он прекрасно сочетается с любыми блюдами и станет настоящим спасением, когда на улице будет морозная зима. Рецепт очень простой, хотя и требует немного времени.

Что нужно подготовить для кетчупа из кабачков?

Для приготовления кетчупа можно использовать любые кабачки, в том числе крупные и слегка переросшие. Можно использовать кабачки с кожицей, но если она уже очень жесткая, то лучше очистить овощ. В кетчуп нужно будет добавить готовую томатную пасту.

Секрет рецепта заключается в добавках: прежде всего, это свежий имбирь, чеснок, перец чили и молотый острый перец. Именно отвечают за остроту кетчупа.

Количество острого перца зависит от того, насколько острым вы хотите получить кетчуп. Если вы не уверены, не добавляйте сразу всю паприку. Приправить кетчуп ею можно и в конце приготовления. Сахар и корица также являются важными добавками, чтобы немного разбавить острый вкус, пишет Wprost.

Для приготовления кетчупа важно выбрать большую кастрюлю с толстым дном, чтобы ничего не пригорело. Когда кетчуп будет готов, просто разложите его по банкам, хорошо закупорьте (можно также пастеризовать на некоторое время) и наслаждайтесь в течение многих месяцев.

Кстати, с рецептом можно экспериментировать. Можно добавлять другие специи в зависимости от того, какой вкус вам больше нравится. Можно добавить копченую паприку, гвоздику, куркуму и анис. Если вы предпочитаете легкий кетчуп с травяным ароматом, добавьте меньше острых специй, а вместо них — базилик, орегано и тимьян.

Также можно заменить сахар в кетчупе медом, но здесь важно помнить, что мед также повлияет на вкус соуса. Кабачковый кетчуп можно использовать точно так же, как и обычный.

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Рецепт

На 10 порций кетчупа вам понадобятся:

3 кг кабачков;

1 кг лука;

1 ч.л. тертого свежего имбиря;

1 перец чили;

3 зубчика чеснока;

750 г готовой томатной пасты;

1/2 стакана сахара;

1/4 стакана яблочного уксуса;

1/2 чайной ложки корицы;

2 чайные ложки сладкой паприки;

1-2 чайные ложки острой паприки;

2-3 лавровых листа;

несколько горошин душистого перца;

соль.

Способ приготовления

Кабачок натрите на терке. Лук нарежьте и обжарьте на масле в большой кастрюле, добавьте измельченный чеснок, тертый имбирь, измельченный перец чили и специи: сладкую и острую паприку, корицу, перец и лавровый лист. Жарьте, помешивая, чтобы ингредиенты не подгорели. Добавьте кабачки.

Далее нужно обжарить кабачки до мягкости, добавить томатную пасту, уксус и сахар. Затем выньте шарики душистого перца и лавровый лист и смешайте все до однородности. Приправьте солью и варите до получения желаемой консистенции.

Горячий кетчуп разлейте по стерилизованным банкам и сразу же закатайте.

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