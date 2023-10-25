Эти приправы превратят даже простой суп в деликатес. Когда добавлять — в начале или в конце варки?

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Опубликовано: 25.10.2023 13:15 , Обновлено: 16.07.2024

Добавление в суп приправ — чрезвычайно важный этап приготовления. Именно правильно подобранные специи и пряности обогащают вкус блюда и придают ему неповторимый аромат. Однако важен не только вид приправ, но и время их добавления. Одни лучше добавлять в начале, другие - в конце приготовления.

Почти во всех продуктовых магазинах можно найти целый ряд различных специй и трав. Наиболее популярные:

перец;

соль;

лавровый лист;

петрушка;

чеснок;

укроп;

базилик;

орегано;

майоран;

тимьян;

шалфей.

Все они влияют на блюдо, внося в него новые вкусовые нотки. В каждом супе должно быть хотя бы несколько из них.

Например, измельченную петрушку нужно использовать не только во вкусном бульоне, но и в овощных супах, супах из цветной капусты или огурцов.

А вот лавровый лист хорошо сочетается с фасолевыми и гороховыми супами, а также с овощными супами и, как известно, борщом. В эти супы можно добавить базилик , который обычно добавляют и в томатный суп.

Чеснок можно добавлять в кислые и овощные суп. Укроп — в бульон, огуречный, томатный и суп из цветной капусты.

Орегано хорошо сочетается с кремовыми супами, такими как кабачковый или тыквенный. А тимьян и майоран придают насыщенный аромат супам на основе бобовых.

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Когда лучше всего добавлять приправы в супы?

Приправы, в зависимости от того, сухие они или свежие, следует добавлять в разное время приготовления супа. Те, которые обладают сильным ароматом, такие как пряности, перец горошком, лавровый лист, шалфей и т.д., можно бросить в бульон в самом начале.

С добавлением других, например, петрушки, базилика, укропа, следует повременить, пока суп не закипит. Это позволит избежать нежелательной “горечи”.

Кроме того, существует неписаное правило, согласно которому сушеные специи следует добавлять в начале приготовления, а свежие - в конце.

Кулинарные эксперты также советуют с осторожностью использовать молотый перец и добавлять его уже в готовый суп.

Кроме того, лучше использовать свежемолотый перец, так как он придает большую глубину вкуса по сравнению с порошкообразным перцем из пакетика.

Следует также помнить, что солить суп следует только в конце приготовления, так вы придадите ему вкус и не потеряете его свойств.

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