Эти 2 ошибки при жарке курицы допускают многие. Как сделать мясо сочнее?

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Опубликовано: 02.10.2023 12:51 , Обновлено: 02.10.2023

Курица — это одно из самых любимых видов мяса на ужин и не только у многих белорусов. Однако, иногда оно получается сухим и безвкусным. Если у вас хоть раз возникала такая проблема, стоит обратить внимание на два момента. Один из них касается способа жарки.

Прежде всего, нужно понять, что курица — очень нежное мясо, и если вы планируете приготовить блюдо из куриной грудки, то вам нужно быть особенно внимательным.

Рассказываем, какие ошибки не стоит допускать, если вы хотите, чтобы блюдо получилось сочным.

Откажитесь от этого предмета при жарке курицы

Это одна из самых распространенных ошибок во время приготовления филе. Суть ее заключается в том, что, положив курицу на раскаленный жир, не надо время от времени ее помешивать лопаткой. Курица все равно будет жариться, а если постоянно трогать и перемещать ее по сковороде, она обязательно выпустит воду и просто высохнет.

Как мы писали выше, курица — это нежное мясо, которое очень быстро нагревается. Поэтому не стоит часто переворачивать ее лопаткой. Просто положите нарезанную курицу на сковороду и дайте ей время. Затем с помощью щипцов для мяса переверните ее с одной стороны на другую.

Помните также, что не следует жарить курицу слишком долго, особенно если вы будете добавлять к ней, например, овощи или готовить соус. При дальнейшей обработке курица “дозреет” и обязательно останется сочной и тающей во рту.

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Маринование

Еще одна ошибка заключается при мариновании курицы. Да, это стоит делать, чтобы мясо получилось более мягким и ароматным. Однако проблема заключается в добавлении соли.

Так, если вы посолите курицу и, например, положите ее в холодильник на несколько часов, соль вытянет воду из мяса, и оно потеряет сочность во время жарки.

Также избегайте готовых смесей приправ, содержащих соль, — это не лучший выбор.

При мариновании лучше использовать травы, а также какую-нибудь кислую добавку, которая “запечатает” волокна мяса и сделает его более сочным. Можно использовать немного уксуса или лимонного сока.

А ранее Телеграф писал, что нужно налить на сковородку при жарке курицы, что мясо просто таяло во рту.

Налейте на сковородку это, когда жарите курицу. Мясо будет просто таять во рту