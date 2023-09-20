Налейте эту жидкость, когда жарите мясо. Мягкой и сочной должна стать даже говядина

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Опубликовано: 20.09.2023 11:46 , Обновлено: 20.09.2023

Приготовить нежное и мягкое мясо — задача не из легких. Часто оно оказывается жестким или сухим, и даже самый лучший соус его не спасает. Как же сделать так, чтобы свинина, курица и даже говядина таяли во рту? В этом вам поможет всего один ингредиент.

Во-первых, если вы хотите приготовить мягкое мясо, выбирайте свиную лопатку, шею или немного более постный окорок. Что касается говядины, то можно использовать плечо, антрекот, грудинку или более постную ногу.

Далее, чтобы блюдо не получилось жестким или резиновым, во время жарки или тушения добавьте немного… яблочного уксуса. Именно этот ингредиент сделает говядину или свинину мягкой и нежной.

[info_b]Некоторые люди могут опасаться, что яблочный уксус испортит вкус блюда. Не беспокойтесь — после приготовления вы его даже не почувствуете. Яблочный уксус мягче спиртового и почти полностью испаряется во время тушения.[/info_b]

Налейте на сковородку это, когда жарите курицу. Мясо будет просто таять во рту

Рецепт идеального сочного поджаренного мяса

Прежде всего, нарежьте мясо на куски и очистите его от всего лишнего. Затем замаринуйте его в любимых специях. Оставьте его так на несколько часов или даже на сутки в холодильнике.

Перед приготовлением достаньте мясо из холодильника заблаговременно, чтобы оно приобрело комнатную температуру. После можно обвалять его в муке.

Положите мясо на сковороду с раскаленным маслом и оставьте так на некоторое время. Во время жарки из него будут выделяться соки, поэтому лучше переворачивать его щипцами так, чтобы оно равномерно подрумянилось со всех сторон.

Когда мясо подрумянится, добавьте две-три столовые ложки яблочного уксуса. Осторожно перемешайте и уменьшите огонь. Тушите до тех пор, пока не исчезнет запах уксуса.

К этому моменту мясо “запечатается” и станет идеальным.

А что положить в кастрюлю, когда варите говядину?

Как ранее писал Телеграф, говядина — это мясо, которое нужно очень долго варить или тушить (от одного часа до трех). И то не факт, что оно не останется жестким и трудным для жевания. Однако в TikTok показали простой способ сделать мясо мягким и нежным с помощью всего одного предмета. Там утверждают, что все получится уже через 15-20 минут.

Положите в кастрюлю с говядиной один предмет. Мясо должно стать мягким уже через 20 минут