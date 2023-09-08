Можно ли есть мясо, на котором появились серые и белые пятна после заморозки?

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Опубликовано: 08.09.2023 10:05 , Обновлено: 07.09.2023

Замороженное мясо может храниться длительное время, что является очень удобным решением. К сожалению, может случиться так, что, достав продукт из морозилки, мы заметим на нем тревожные изменения. Светлые пятна выглядят не очень привлекательно и могут вызвать беспокойство. Есть ли чего бояться? Можно ли такое мясо есть?

Естественно, что мясо – один из самых скоропортящихся продуктов. Поэтому при его покупке, хранении и приготовлении необходимо соблюдать особую осторожность. Нас должен насторожить неприятный запах, а также любые изменения во внешнем виде. К ним относятся, например, пятна.

На самом деле часто так бывает, что свежее и красивое мясо после нахождения в морозильной камере будет иметь пятна на поверхности. И хотя они связаны с повреждением, они не опасны. Это не плесень и не гниение, такие белые и серые пятна называются морозным ожогом.

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Появляются они из-за того, что внезапная и значительная потеря влаги в процессе заморозки приводит к высыханию поверхности мяса. Морозный ожог выглядит тревожно и не очень эстетично, но угрозы нашему здоровью не представляет. Такие куски можно есть без опаски. Однако стоит знать, что это явление может негативно повлиять на консистенцию и вкус мяса.

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Как избежать появления пятен?

Хотя потеря влаги при замерзании неизбежна, риск ожогов морозом можно свести к минимуму. Температура в морозильной камере имеет решающее значение: чем ниже, тем лучше. Идеально было бы поддерживать температуру около -20 градусов по Цельсию. Кроме того, избегайте частого открытия двери. Колебания температуры только усугубляют ситуацию.

Правильная упаковка продукции также очень важна. Мясо должно быть упаковано плотно, с небольшим количеством кислорода или вообще без него. Поэтому лучше завернуть куски в пакет. Стоит знать, что чем раньше мы съедим замороженные продукты, тем меньше риск развития на них морозных ожогов. Лучше всего употребить их в течение 2 месяцев после заморозки.

Ранее Телеграф писал, что если бы не заморозка, мы бы не смогли хранить мясо достаточно долгое время. Благодаря ей нам не нужно бегать в магазин каждый раз, чтобы приготовить обед или ужин. Однако неправильный способ разморозки мяса может иметь серьезные последствия для здоровья.

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