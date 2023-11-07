Эта популярная специя может стать как смертельным ядом, так и лекарством. Как правильно использовать белорусам зимой?

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Опубликовано: 07.11.2023 11:38 , Обновлено: 07.11.2023

Эта специя является важнейшим ингредиентом в карри. Ее употребляют по всему миру сотнями тысяч тонн. Но эксперты забили тревогу, ведь производители в Азии часто добавляют в нее хромат свинца, чтобы сделать более яркого золотистого оттенка. Речь идёт о куркуме.

Воздействие свинца, который является по своей природе нейротоксином, увеличивает риск заболеваний сердца и головного мозга. Дети особенно уязвимы к этой отраве, потому что отравление свинцом замедляет когнитивное развитие.

Согласно исследованию Центра глобального развития, аналитического центра в Вашингтоне, отравление свинцом среди детей в бедных странах объясняет 20% отставания в обучении между ними и их сверстниками в богатых странах.

[info_b] Хромат свинца — неорганическое химическое соединение, соль металла свинца и хромовой кислоты с формулой PbCrO4. Жёлтое ядовитое кристаллическое вещество, нерастворимое в воде. Очень сильный окислитель, вреден, опасен для окружающей среды, обладает чрезвычайно высокой канцерогенной активностью.[/info_b]

Содержание в некоторых специях хромата свинца, согласно исследованию, привело к тому, что в Южной Азии был зафиксирован самый высокий уровень отравления свинцом в мире. Кроме того, по оценкам, отравление свинцом в этом году снизило производительность труда в Южной Азии примерно на 9%. ВВП.

Не все страны Азии пока начали активную борьбу со свинцом в карри. Но власти Бангладеш показали пример, добившись полного искоренения практики, когда куркуму окрашивали с помощью соли свинца.

Власти в этой стране в 2019 году запустили общенациональную кампанию против фальсификации куркумы. Была реализована политика по борьбе с контрафактной продукцией, были приняты меры против оптовиков, которые продолжали добавлять в специю отраву.

Согласно недавно опубликованным данным, всего за два года в Бангладеш сократилось количество поддельной куркумы до нуля. Вероятно, это спасло тысячи жизней по всей стране.

Так можно ли употреблять эту специю?

Куркума лонга, или куркума - это растение, родственник имбиря, которое используется в качестве пищевой специи уже более 4000 лет, а также в лечебных целях в традиционной индийской и китайской медицине.

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На самом деле, проблема заключается не в самой специи, а недобросовестных производителях. Это значит, что белорусам при покупке куркумы стоит тщательно проверять страну происхождения и избегать тех мест, где специю продают без сопроводительных документов или заводской упаковки .

[info_b]Фабричная упаковка куркумы даёт большую вероятность, что специя была проверена санитарными органами и была допущена к продаже.[/info_b]

Мэри-Ева Браун, онкологический клинический диетолог из Johns Hopkins Medicine, рассказала, что настоящая, без добавок свинца, куркума может быть полезной для организма. Активным ингредиентом куркумы является природное соединение (полифенол) под названием куркумин, которое обладает как антиоксидантными, так и противовоспалительными свойствами.

“Как и другие красочные растительные продукты, куркума богата фитонутриентами, которые могут защитить организм, нейтрализуя свободные радикалы и защищая клетки от повреждений. Многие диеты, богатые растительными продуктами, связаны с профилактикой таких заболеваний, как рак и болезни сердца”, - рассказала медик.

Браун уточнила, что “любой, кто пытается справиться с воспалением, может извлечь пользу от добавления небольшого количества куркумы в свою еду”. По ее словам, куркума полезна людям, страдающим от воспалительных заболеваний, такие как артрит, заболеваний суставов, колита, аллергий и инфекций.

“Результаты некоторых исследований показывают, что люди, страдающие остеоартритом, сообщали о меньших болях в суставах, когда употребляли куркуму, - говорит Браун. - Влияние куркумы на расстройства настроения, депрессию и слабоумие также изучалось, но исследований мало, поэтому дополнительные исследования покажут, есть ли польза”.

Не переборщите

Но эксперты предупреждают, что куркума хороша как специя, ведь в еде ее оказывается не так уж много. А вот в виде ингредиента БАДов или даже лекарств потреблять ее не стоит.

По словам Мэри-Ева Браун, какими бы замечательными ни были питательные свойства куркумы, большее количество куркумина не обязательно лучше, а его избыток может быть опасным для организма.

Например, добавки с куркумой могут увеличить риск образования камней в почках. Но не только. Так, в августе 2023 года Департамент здравоохранения правительства Австралии опубликовал рекомендацию по БАДам с куркумой, заявив, что в редких случаях это может быть связано с риском повреждения печени.

Рекомендация была дана после того, как в стране были зарегистрированы два тяжелых случая повреждения печени, предположительно связанных с употреблением биологически активных добавок с куркумой. Согласно данным департамента, один из случаев закончился летальным исходом.

[info_b]Австралийский надзорный орган предупредил, что обычное количество куркумы в пище - безопасно.[/info_b]

Как лучше всего употреблять куркуму?

На самом деле, специя может стать отличной добавкой не только в составе карри. Мы нашли, как минимум, 7 способов использования в блюдах куркумы.

Добавляйте щепотку куркумы в омлет или фриттату . Если вы или ваша семья только начинающие потребители куркумы, это отличный вариант для начала, потому что цвет знакомый, а вкус становится более тонким. Сыпьте в картошку . Слегка теплый и перечный вкус куркумы особенно хорошо сочетается с цветной капустой, картофелем и другими корнеплодами. Добавьте куркуму к рису . Щепотка куркумы придаст цвет и мягкий аромат тарелке с простым рисом или более изысканным пловом (вот где она, наряду с зирой, просто обязательна). Попробуйте золотистую специю с капустой . Посыпьте куркумой пассерованную или тушеную капусту. Не забудьте туда же добавить щепотку порошка горчицы. И обычное блюдо заиграет новыми восточными красками. Используйте куркуму в супах . Тарелка овощного или куриного супа окажется еще более согревающей, если в нее добавить золотистую куркуму. Щи и борщ тоже первые кандидаты на тестирование новой специи. Просто попробуйте разок. Смешайте со смузи . Хотя свежий корень куркумы особенно хорош в соках и смузи, щепотка молотой специи тоже не помешает. Слегка острый вкус обычно хорошо воспринимается в смузи. Заварите чай . Варите куркуму на медленном огне с растительным молоком и медом, чтобы получился ароматный напиток.

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