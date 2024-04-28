До +26°С. Синоптики пообещали белорусам приход антициклона к началу мая

Опубликовано: 28.04.2024 18:57 , Обновлено: 28.04.2024

Апрельские дожди позади - в Беларусь приходит теплый май. Белгидромет спрогнозировал влияние антициклона на погоду и отсутствие дождей в последние дни апреля и 1 мая. В то же время в Telegram-канале Nadvorie написали, что в среду возможны "кратковременные грозовые дожди".

Так, 29 апреля , по информации Белгидромета, погоду в стране также будет определять теплая воздушная масса, идущая с юго-запада Европы. Преимущественно без осадков, однако ночью и утром в отдельных районах Беларуси будет слабый туман.

Также на этот день синоптики спрогнозировали слабый юго-восточный ветер, днем - порывистый в западных районах. Что касается температуры воздуха, то ночью столбик термометра поднимется до +12°С по западу, а днем температура составит от +19 до +25°С.

30 апреля и 1 мая , по прогнозу Белгидромета, погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в теплой воздушной массе.

30 апреля осадки не ожидаются. Ночью и утром в отдельных районах страны также будет сгущаться слабый туман. Ветер, по данным синоптиков, будет умеренным, днем - местами порывистый. Ночью температура воздуха составит от +3°С по юго-востоку до +12°С по западу Беларуси, днем - от +20 до +25°С.

1 мая - преимущественно без осадков. Но все так же ночью и утром в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер в этот день будет умеренный, ночью воздух прогреется до +10°С, а днем - до +26°С.

Сухую и теплую погоду в начале следующей недели спрогнозировали также специалисты Telegram-канала Nadvorie. Однако, по их данным, в среду, 1 мая, возможны “кратковременные грозовые дожди”.

Но до 2 мая, по прогнозу Nadvorie, территория Беларуси будет находиться “под защитой антициклона B” и умеренно теплой воздушной массы.

Скриншот: Windy.com

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«С Новым годом!» — Белорусы поделились видео заснеженных трасс и садов в конце апреля