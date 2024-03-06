Зачем белорусам пить "золотое молоко"? Вот что нужно добавить в обычное

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Опубликовано: 06.03.2024 10:59 , Обновлено: 06.03.2024

Что такое "золотое молоко"? На самом деле, это обычное молоко, в который нужно добавить несколько полезных ингредиентов. Считается, что такой усовершенствованный напиток повышает иммунитет, снимает симптомы инфекции и согревает. Также ему приписывают противовоспалительное и замедляющее старение действие. Как же приготовить "золотое молоко" и что говорят эксперты?

Как готовят “золотое молоко”?

Золотое молоко берет свое начало в аюрведе, традиционной индийской медицине. Готовится этот напиток очень просто - нет ни сложного рецепта, ни экзотических ингредиентов. Все необходимое наверняка есть у вас дома или можно легко купить в ближайшем продуктовом магазине.

Основой, конечно же, является молоко, которое может быть коровьим, козьим или растительным. Чтобы оно стало “золотым”, в него нужно добавить куркуму — пряность, обладающую большим количеством полезных свойств. А затем, по желанию — молотый черный перец и другие специи (например, щепотку имбиря, корицу, кардамон и мускатный орех).

К слову, добавление сливочного масло и меда сделает напиток еще вкуснее.

У “золотого” молока есть множество рецептов. Вот один из них:

Приготовьте пасту: добавьте молотую куркуму и другие любимые специи (если хотите) в небольшое количество кипящей воды. Готовьте на очень слабом огне, постоянно помешивая, пока паста не загустеет, не менее 7 минут. При необходимости добавьте куркуму (если консистенция слишком жидкая) или воду (если слишком густая). Соедините получившуюся пасту с подогретым молоком. Добавьте по желанию топленое сливочное масло и мед.

Чтобы молоко оказало согревающее и противопростудное действие, в него стоит добавить свежий тертый имбирь.

[info_b]Кстати, готовую пасту из куркумы можно поместить в стеклянную (!) тару, закрыть и хранить в холодильнике до 21 дня.[/info_b]

Какой вкус у этого напитка?

Трудно поверить, что этот напиток может быть вкусным, однако те, кто попробовал, утверждают, что это на самом деле так. Главное — не боятся экспериментировать и использовать ваши любимые специи.

Напиток должен получится оранжево-желтого цвета и приятно пахнуть. К слову, аромат куркумы или специй может и вовсе не преобладать. В основном вы почувствуете аромат масла, перебиваемый легким намеком на молоко.

“Золотое молоко” — слегка сладкое, нежно-сливочное, с тонким намеком на специи. Аромат куркумы прекрасно сочетается с другими ингредиентами.

Какую пользу может принести “золотое молоко”?

Во-первых, это отличный напиток, когда нужно согреться. Утром он оказывает стимулирующее действие, прямо как кофе. А веером помогает спокойно заснуть.

В траволечении и индийской медицине молоко с куркумой и корицей используют для поддержки иммунитета и улучшения самочувствия. В Аюрведе напиток также пьют для поддержания баланса и снижения стресса.

По словам польского клинического диетолога Милены Носек, “благодаря богатому содержанию специй напиток обладает высоким антиоксидантным, антисептическим, согревающим и антисептическим действием”.

“Он может быть полезен на начальной стадии инфекции, а также в период выздоровления”, — добавила она.

А еще, подчеркнула эксперт, напиток “может способствовать снижению веса благодаря специям, которые заботятся о регулировании углеводов и тем самым предотвращают приступы голода, особенно на сладости”.

К слову, куркума, содержащаяся в “золотом молоке”, является природным обезболивающим и противовоспалительным средством, благодаря чему этот напиток может помочь облегчить боль в суставах.

Противопоказания

Несмотря на полезные для здоровья свойства золотого молока, есть некоторые противопоказания:

Аллергия на ингредиенты. Людям, у которых аллергия на куркуму, молоко или другие ингредиенты этого напитка, следует избегать употребления “золотого молока”. Беременность. Хотя нет четких доказательств того, что куркума вредна для беременных женщин, рекомендуется соблюдать осторожность. Куркума может действовать как спазмолитик, что может увеличить риск выкидыша. Всегда полезно проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить новые добавки во время беременности. Проблемы с желудком. Людям с язвой желудка, гастроэзофагеальным рефлюксом или другими проблемами желудка употребление “золотого молока” может быть нежелательным, поскольку оно может ухудшить некоторые из этих заболеваний. Прием антикоагулянтных препаратов – куркума обладает антикоагулянтными свойствами, поэтому употребление большого количества “золотого молока” может повлиять на действие антикоагулянтных препаратов. По этому вопросу стоит проконсультироваться с врачом. Проблемы с печенью. Людям с существующими проблемами с печенью следует соблюдать осторожность при употреблении куркумы в больших количествах, поскольку она может вызвать нагрузку на орган. Дефицит железа: куркума может препятствовать усвоению железа, поэтому людям с дефицитом железа следует быть осторожными и следить за уровнем железа. Диабет. Куркума может снизить уровень сахара в крови, поэтому людям с диабетом следует следить за уровнем сахара в крови и при необходимости корректировать дозировку лекарств.

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