Зачем белорусам пить "золотое молоко"? Вот что нужно добавить в обычное
Что такое "золотое молоко"? На самом деле, это обычное молоко, в который нужно добавить несколько полезных ингредиентов. Считается, что такой усовершенствованный напиток повышает иммунитет, снимает симптомы инфекции и согревает. Также ему приписывают противовоспалительное и замедляющее старение действие. Как же приготовить "золотое молоко" и что говорят эксперты?
Как готовят “золотое молоко”?
Золотое молоко берет свое начало в аюрведе, традиционной индийской медицине. Готовится этот напиток очень просто - нет ни сложного рецепта, ни экзотических ингредиентов. Все необходимое наверняка есть у вас дома или можно легко купить в ближайшем продуктовом магазине.
Основой, конечно же, является молоко, которое может быть коровьим, козьим или растительным. Чтобы оно стало “золотым”, в него нужно добавить куркуму — пряность, обладающую большим количеством полезных свойств. А затем, по желанию — молотый черный перец и другие специи (например, щепотку имбиря, корицу, кардамон и мускатный орех).
К слову, добавление сливочного масло и меда сделает напиток еще вкуснее.
У “золотого” молока есть множество рецептов. Вот один из них:
- Приготовьте пасту: добавьте молотую куркуму и другие любимые специи (если хотите) в небольшое количество кипящей воды. Готовьте на очень слабом огне, постоянно помешивая, пока паста не загустеет, не менее 7 минут. При необходимости добавьте куркуму (если консистенция слишком жидкая) или воду (если слишком густая).
- Соедините получившуюся пасту с подогретым молоком.
- Добавьте по желанию топленое сливочное масло и мед.
Чтобы молоко оказало согревающее и противопростудное действие, в него стоит добавить свежий тертый имбирь.
[info_b]Кстати, готовую пасту из куркумы можно поместить в стеклянную (!) тару, закрыть и хранить в холодильнике до 21 дня.[/info_b]
Какой вкус у этого напитка?
Трудно поверить, что этот напиток может быть вкусным, однако те, кто попробовал, утверждают, что это на самом деле так. Главное — не боятся экспериментировать и использовать ваши любимые специи.
Напиток должен получится оранжево-желтого цвета и приятно пахнуть. К слову, аромат куркумы или специй может и вовсе не преобладать. В основном вы почувствуете аромат масла, перебиваемый легким намеком на молоко.
“Золотое молоко” — слегка сладкое, нежно-сливочное, с тонким намеком на специи. Аромат куркумы прекрасно сочетается с другими ингредиентами.
Какую пользу может принести “золотое молоко”?
Во-первых, это отличный напиток, когда нужно согреться. Утром он оказывает стимулирующее действие, прямо как кофе. А веером помогает спокойно заснуть.
В траволечении и индийской медицине молоко с куркумой и корицей используют для поддержки иммунитета и улучшения самочувствия. В Аюрведе напиток также пьют для поддержания баланса и снижения стресса.
По словам польского клинического диетолога Милены Носек, “благодаря богатому содержанию специй напиток обладает высоким антиоксидантным, антисептическим, согревающим и антисептическим действием”.
“Он может быть полезен на начальной стадии инфекции, а также в период выздоровления”, — добавила она.
А еще, подчеркнула эксперт, напиток “может способствовать снижению веса благодаря специям, которые заботятся о регулировании углеводов и тем самым предотвращают приступы голода, особенно на сладости”.
К слову, куркума, содержащаяся в “золотом молоке”, является природным обезболивающим и противовоспалительным средством, благодаря чему этот напиток может помочь облегчить боль в суставах.
Противопоказания
Несмотря на полезные для здоровья свойства золотого молока, есть некоторые противопоказания:
- Аллергия на ингредиенты. Людям, у которых аллергия на куркуму, молоко или другие ингредиенты этого напитка, следует избегать употребления “золотого молока”.
- Беременность. Хотя нет четких доказательств того, что куркума вредна для беременных женщин, рекомендуется соблюдать осторожность. Куркума может действовать как спазмолитик, что может увеличить риск выкидыша. Всегда полезно проконсультироваться с врачом, прежде чем вводить новые добавки во время беременности.
- Проблемы с желудком. Людям с язвой желудка, гастроэзофагеальным рефлюксом или другими проблемами желудка употребление “золотого молока” может быть нежелательным, поскольку оно может ухудшить некоторые из этих заболеваний.
- Прием антикоагулянтных препаратов – куркума обладает антикоагулянтными свойствами, поэтому употребление большого количества “золотого молока” может повлиять на действие антикоагулянтных препаратов. По этому вопросу стоит проконсультироваться с врачом.
- Проблемы с печенью. Людям с существующими проблемами с печенью следует соблюдать осторожность при употреблении куркумы в больших количествах, поскольку она может вызвать нагрузку на орган.
- Дефицит железа: куркума может препятствовать усвоению железа, поэтому людям с дефицитом железа следует быть осторожными и следить за уровнем железа.
- Диабет. Куркума может снизить уровень сахара в крови, поэтому людям с диабетом следует следить за уровнем сахара в крови и при необходимости корректировать дозировку лекарств.
Ранее Телеграф писал, зачем белорусам пить изюмную воду.
Зачем белорусам пить изюмную воду? Вот как приготовить вкусный напиток