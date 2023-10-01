Эту специю советуют добавлять в бульон осенью. Вот что изменит всего одна чайная ложка
Осень — это время, когда природа меняет свой облик, и мы начинаем искать способы, чтобы согреться и насладиться теплом дома. И что может быть лучше, чем ароматный и насыщенный бульон на обед? Однако его можно улучшить, добавив всего один особый ингредиент.
В традиционный рецепт бульона входят: мясо (говядина или курица), овощи, обжаренный лук и специи (шалфей, майоран, лавровый лист, перец, соль). Чаще всего этот суп едят с макаронами или лапшой, но можно заменить их рисом или картофелем.
При этом осенью некоторые советуют добавить в суп одну специю. Это повысит пищевую ценность и вкус супа, а также придаст ему красивый золотистый цвет.
Возможно, вы уже догадались, что речь идет о куркуме. Ее особенно полезно употреблять осенью, когда свирепствуют инфекции. Для супа достаточно всего чайной ложки!
Только не забудьте добавить куркуму в начале приготовления. Благодаря этому содержащиеся в ней вещества будут лучше усваиваться. Кроме того, суп приобретет красивый цвет, чудесный запах и неповторимый вкус.
Эти части курицы нельзя добавлять в бульон. Эксперты предупредили о паразитах и токсинах
Рецепт куриного бульона с куркумой
Ингредиенты:
- целая курица;
- 5 средних морковок;
- 2 больших пучка петрушки;
- небольшой сельдерей;
- перец горошком (около 5 штук);
- несколько лавровых листьев;
- 1-2 чайные ложки куркумы;
- соль;
- укроп.
Как приготовить?
Вымойте курицу, положите ее в кастрюлю и залейте 3/4 воды. Когда бульон закипит, снимите с него накипь и слегка посолите. Добавьте все специи.
Овощи очистите, нарежьте произвольными кусочками и добавьте в бульон. Обжарьте лук до почти черного цвета, после чего добавьте в суп.
Варите все до мягкости и окончательно приправьте по вкусу.
Вот еще один способ приготовления:
Чем полезна куркума?
Как рассказала «Спорт Экспресс» кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп, куркума — это «мощный природный антибиотик, который не нарушает работу печени и желудочно-кишечного тракта».
По ее словам, регулярное употребление куркумы «повышает активность микрофлоры кишечника».
Специалист отметила, что эта специя “особенно полезна при иммунных нарушениях, заболеваниях печени и почек”.
Кроме того, как подчеркнула Юзуп, куркума:
- повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям;
- очищает кровь;
- выводит токсины из печени;
- обладает мочегонным действием.
Однако, специю не стоит употреблять беременным, женщинам во время кормления грудью и людям с заболеваниями желчного пузыря.
А ранее Телеграф писал как быстро и легко убрать из бульона пенку.
Как за 1 минуту избавиться от пенки на бульоне? Удобнее, чем с шумовкой