Посмотрите, какая милота. В Гродненком зоопарке проснулись медведи и ежики

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Опубликовано: 29.02.2024 12:51 , Обновлено: 29.02.2024

В Гродненском зоопарке 28 февраля проснулись медведи и ежики. Сотрудники учреждения поделились в своем Telegram-канале милыми видео.

Медведи здесь впали в спячку еще в ноябре. Спустя четыре месяца косолапые питомцы вышли в вольеры зоопарка.

Интересно, что медведи не спали беспрерывно - иногда животные “высовывали свои кожаные носы, чтобы проверить обстановку в мире, однако длительные прогулки совершать отказывались”.

Проснулись в Гродненском зоопарке и обитатели поменьше - ежи.