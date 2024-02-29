Посмотрите, какая милота. В Гродненком зоопарке проснулись медведи и ежики
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В Гродненском зоопарке 28 февраля проснулись медведи и ежики. Сотрудники учреждения поделились в своем Telegram-канале милыми видео.
Медведи здесь впали в спячку еще в ноябре. Спустя четыре месяца косолапые питомцы вышли в вольеры зоопарка.
Интересно, что медведи не спали беспрерывно - иногда животные “высовывали свои кожаные носы, чтобы проверить обстановку в мире, однако длительные прогулки совершать отказывались”.
Проснулись в Гродненском зоопарке и обитатели поменьше - ежи.
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