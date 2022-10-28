Не устанавливаете в стиральной машине температуру 20°C? Исследование Proctor & Gamble показало, почему стоит попробовать

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Опубликовано: 28.10.2022 09:17 , Обновлено: 14.09.2023

Все знают, что горячая вода лучше отстирывает грязь на одежде. Именно поэтому большинство белорусов стараются выбирать температурный режим "потеплее": 40 или 60°C. Но одно исследование говорит, что больше - не значит лучше. Во всяком случае, когда речь идёт о стирке.

Стирка одежды при температуре 20°C имеет ряд преимуществ. Одежда дольше остается как новая, теряя меньше микроволокон и сохраняя цвет.

Согласно исследованию Proctor & Gamble, тестировавшему гель Ariel, единственным пятном, от которого не смогла избавиться стирка при температуре 20°C, было оливковое масло. Таким образом, вполне вероятно, что одежда будет тщательно очищена и при таком температурном режиме.

Во всяком случае, попробовать точно стоит. И если вы не заметите разницы с более горячей стиркой, то зачем переплачивать за электричество?

Кстати. Установлено, что в среднем понижение температуры стирки с 40°C до 20°C снижает затраты электроэнергии на 62%. Но даже при понижении температуры стирки с 40°C до 30°C вы экономите 57% электроэнергии.

И помните, что есть некоторые ткани, которые всегда следует стирать в теплой, а не горячей воде:

Нижнее белье,

Полотенца,

Постельное белье,

Белые хлопчатобумажные ткани,

Смеси шерсти и полиэстера,

Шерстяные/синтетические смеси,

Вискоза.

Ранее Телеграф рассказал, что большинство стиральных машин имеют три разных отсека для моющих средств. И если с двумя из них все понятно, то наличие третьего вызывает вопросы.

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