Не покупайте эту соль в магазинах. Диетолог рассказал, почему белорусам она ничем поможет

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Опубликовано: 15.04.2023 12:26 , Обновлено: 17.08.2023

В белорусских магазинах, кроме обычной столовой поваренной соли появилось множество видов морской, смешанной со специями, а ещё так называемая "гималайская". Стоит она в разы больше обычной (больше 2,5 рубля за 250 грамм). Почему?

Диетолог Аркадиуш Матрас утверждает, что отличается такая специя от традиционной столовой соли только цветом и ценой. При этом химический состав этих продуктов совпадает на 98%.

Смысла покупать гималайскую соль нет, уверен диетолог. “Гималайская соль на 98 процентов состоит из NaCl. Это хлорид натрия, просто соль. Она также обогащена йодом. Но почти вся поваренная соль состоит точно из того же. Вы можете найти в белорусских магазинах йодированную поваренную соль в 8 раз дешевле “гималайской”.

Содержание других минералов, таких как железо или магний, в гималайской соли настолько низкое, что, чтобы обеспечить их в значительных количествах, вам придется съесть всю упаковку сразу, уверен Аркадиуш Матрас.

На самом деле, гималайская соль — это натуральная каменная соль из Пакистана. Гималайская соль включает различные минералы, например железо, магний, кальций, калий и марганец, что придает ей характерный розовый цвет. Гималайская соль, в отличие от поваренной, не подвергается очистке, из-за чего содержит до 84 микроэлементов. Однако на самом деле их концентрация настолько мала, что обычный метод измерения, использованный в одном из исследований, не смог определить их содержание более чем в половине образцов.

Помните, что залогом обеспечения организма необходимыми минералами является сбалансированное питание, и гималайская соль тут практически не поможет.

А что же морская соль?

Морская соль, как и обычная, — это тоже хлорид натрия. При этом морская часто дороже обычной, но не потому что она полезнее, а потому что её сложнее получить. Морскую соль добывают путем выпаривания морской воды.

В последней может быть больше примесей и различных веществ. Но, как и в случае с гималайской, их концентрация несущественна. При этом вкус морской соли может всё-таки из-за них отличаться. Так что на здоровье морская соль влияет точно также как и столовая, хотя гурманам может пригодиться в качестве особой специи.