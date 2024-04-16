"Да, там куча господ" — Белорус поделился лайфхаком, по которому можно определить, что в доме живут богатые люди

🎥 Видео

Опубликовано: 16.04.2024 21:10 , Обновлено: 16.04.2024

Один из пользователей TikTok опубликовал видео, в котором рассказал о том, по какому признаку можно распознать богатых жильцов. Мужчина пришёл в жилой квартал "Маяк Минска" и записал ролик с личным "лайфхаком".

Так, по его словам, “у нас у всех” в подъездах пепельницей служит банка “из-под дешёвого кофе Nescafe”. А вот у богатых людей для этих целей… впрочем, смотрите сами.

“Я вообще, когда туда попадаю, снимаю шапку и всем кланяюсь. Бояре один на одном”, — прокомментировал видеоролик один из пользователей, а автор его поддержал:

“Да, там куча господ”.

“У нас возле каждого подъезда мусорки-пепельницы установлены, так что, мы вообще небожители?”, — задала риторический вопрос белоруска. Кто-то из мужчин добавил: “Хм. А если у меня вместо пепельницы банка из-под энергетика? Можно считать, что я богатый? К слову, банку не чищу, а меняю каждый раз на новую, когда заполнится”.

“Я разрезаю наполовину литровую от колы. Далеко ещё до “Маяка”, — отметил под роликом ещё кто-то из пользователей.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы показали в соцсети TikTok замок, который постепенно возрождают в Гродненской области. Речь о Любчанском замке XVI века, который располагается на берегу Немана в Новогрудском районе. Восстанавливают замок руками волонтёров и энтузиастов, которые даже основали для этих целей специальный фонд.

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