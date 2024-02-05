Эта дешевая пряность поможет белорусам поднять настроение и улучшить пищеварение. Как приготовить чай и массажное масло?

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Опубликовано: 05.02.2024 12:34 , Обновлено: 05.02.2024

Перец горошком (черный, белый, красный, зеленый) — пряность, которую мы часто используем на кухне. Он придает блюдам приятную остроту. Но мало кто знает, насколько перец полезен для здоровья и как можно использовать его в качестве натурального лекарственного средства.

Приправлять блюда ароматным перцем стоит по целому ряду причин, о которых мы расскажем ниже. Если вы не любите слишком острое, лучше использовать зеленый перец, который сравнительно мягкий. А любителям острых блюд лучше сыпать черный перец, поскольку он содержит наибольшее количество пиперина, который и придает ему жгучесть.

Помогает пищеварению и дарит хорошее настроение

Алкалоид пиперин, содержащийся в перце, стимулирует кровообращение во всем организме, увеличивая количество слюны во рту и желудочного сока в желудке. С одной стороны, это стимулирует аппетит, а с другой - тяжелая пища переваривается лучше и быстрее благодаря увеличению количества желудочного сока.

Пиперин также вызывает болевой сигнал в организме. При этом в организме высвобождаются эндорфины, которые улучшают настроение. Пиперин также сдерживает распад гормона счастья серотонина: с перцем вы чувствуете себя лучше дольше, чем без него. Распад дофамина также замедляется, а значит, вы сможете дольше концентрироваться.

Помогает при симптомах простуды

Перец также облегчает симптомы простуды, такие как повышенное чувство холода (“дрожь”). Дело в том, что благодаря стимулирующему кровообращение эффекту пиперина, перец буквально заставляет вас чувствовать тепло.

Если у вас жар, то после приема перца тело начинает быстрее потеть, что охлаждает организм и быстрее снижает жар.

По сравнению с перцем чили или кайенским перцем, перец горошком все же в меру жгуч, поэтому подходит людям, которые не любят или не переносят чрезмерную жару.

Такой перец также стимулирует слизистые оболочки нижних и верхних дыхательных путей вырабатывать больше слизи, помогая быстрее избавиться от бактерий при кашле или сморкании.

Как приготовить противопростудный напиток с перцем

Воспользоваться всеми этими эффектами можно с помощью простого противопростудного напитка с перцем. Вот как приготовить напиток:

Налейте в кастрюлю 250 миллилитров молока или его альтернативы. Добавьте столовую ложку меда и от щепотки до чайной ложки свежемолотого перца. Коротко доведите смесь до кипения, перелейте в чашку и пейте маленькими глотками, пока она еще теплая.

Пить перцовый напиток можно два-три раза в день. Количество перца зависит от того, какую остроту вы любите и можете переносить. Рекомендуется начать с маленькой щепотки и проверить, насколько перец подходит вам по вкусу.

[info_b] К слову, перцовый компресс также помогает справиться с типичными симптомами простуды и способствует заживлению ран.[/info_b]

Чай с перцем помогает от запоров

Для борьбы с запорами вы можете легко приготовить чай с перцем:

Залейте 250 миллилитрами кипятка одну чайную ложку зерен черного перца и две столовые ложки листьев перечной мяты и оставьте настаиваться в течение десяти минут. Процедите чай и пейте маленькими глотками.

[info_b]Однако рекомендуется избегать употребления перца, если у вас диарея, гастрит или язва желудка.[/info_b]

Массажное масло из перца от напряжения

Эффект перца, способствующий кровообращению, можно использовать и в массажном масле с перцем, которое помогает снять напряжение и боль в мышцах.

Вот как готовится такое массажное масло:

Налейте в банку с завинчивающейся крышкой 200 мл оливкового масла и примерно 16 граммов (около двух столовых ложек) слегка измельченных зерен черного перца. Закройте банку и оставьте в теплом месте на две недели. Периодически встряхивайте банку, чтобы активные компоненты перца лучше растворились. Процедите перчинки и перелейте готовое перечное масло в плотно закрывающуюся бутылку.

Масло можно хранить в прохладном месте в течение одного-двух лет.

Для использования нанесите немного масла на руки и втирайте в напряженные участки тела. Лучше всего избегать участков кожи с нейродермитом или псориазом.

Чтобы еще больше усилить действие масла, в масляную смесь можно добавить несколько сушеных хлопьев чили. По желанию можно добавить по 20 капель эфирного масла розмарина или можжевельника, которые также усилят эффект и придадут приятный аромат. Если это масло все еще недостаточно сильно для вас или у вас нет времени на массаж, вы также можете самостоятельно приготовить согревающую мазь из перца чили и нанести ее на кожу.

Откуда произошел перец?

Перец горошком - это плоды перечного куста (Piper nigrum), вьющегося растения, которое изначально было родом только из южной Индии, но сейчас культивируется также в Индонезии, Малайзии, Вьетнаме и Бразилии. Важнейшим компонентом перца является пиперин, который не только приносит пользу нашему здоровью, но и консервирует мясо и рыбу. Именно благодаря этому консервирующему эффекту перец с древних времен и вплоть до Средневековья был предметом торговли, вес которого иногда измерялся в золоте из-за длинных транспортных путей.

В чем разница между зеленым, черным, белым и красным перцем?

Будь то черный, красный, белый или зеленый перец — все они происходят из одного и того же перечного куста, только собираются и обрабатываются в разное время:

Зеленый перец состоит из недозрелых перчинок, которые маринуют в рассоле или уксусе, сушат или замораживают очень быстро после сбора, чтобы они сохранили свой цвет. Зеленый перец обладает лишь слабой жгучестью.

Черный перец получают, когда зеленые или зеленовато-желтые недозрелые плоды сначала ненадолго погружают в кипящую воду, а затем сушат на солнце. Черный перец - самый жгучий из всех перцев.

Белый перец готовят из полностью созревших ягод красного перца: Красные перчинки лежат в проточной воде в течение одной-двух недель, пока с них не сойдет кожица. После еще одного процесса очистки их сушат. Часть собранного урожая подвергается воздействию солнечного света для дополнительного отбеливания. Белые зерна горячие, без особого аромата, их можно использовать выборочно, в зависимости от блюда.

Красные перчинки - это полностью созревшие, неочищенные ягоды перца. Они редко встречаются в продаже и обычно маринуются или солятся, как и зеленый перец. В сушеном виде они встречаются редко. Настоящий красный перец стоит дорого, потому что каждую ягоду приходится собирать вручную с перечной лозы, на которой одновременно растут зеленые, зелено-желтые и красные ягоды. Вкус красного перца - острый, свежий и в то же время немного сладкий из-за содержания сахара в спелой ягоде.

А вот мягкий розовый перец, который обычно встречается в перечных смесях, не является перцем, а происходит от бразильских или перуанских деревьев чинус, которые принадлежат к семейству сумаховых и, следовательно, родственны кешью и манго.

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