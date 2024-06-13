Зачем добавлять уголь в кофе? Вот как чёрный латте поможет после вечеринки

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Опубликовано: 13.06.2024 17:15 , Обновлено: 13.06.2024

Большинство людей не могут представить своё утро без кофе. Некоторые следят за кофейными тенденциями и пробуют новые вкусы этого напитка. Еще не так давно был тренд на тонизирующий эспрессо, нитро или зеленый матча. Но сейчас в моду входит чёрный латте. Этот напиток не только красив, но и очень полезен. Вы запросто можете приготовить его дома, добавив одну таблетку из своей аптечки. Как приготовить чёрный латте и какими оздоровительными свойствами он обладает?

Какао-бобы были известны еще 2000 лет назад, но тогда их не заливали горячей водой, а ели с маслом и солью. Впервые бобы сварили в 11 веке, когда они прибыли в Йемен из Эфиопии. С тех пор и по сегодняшний день кофе претерпел различные модификации.

Новейшая версия кофе - черный латте, также называемый угольным латте. Его готовят на основе активированного угля и вспененного молока. Как приготовить этот напиток дома на и какими оздоровительными свойствами он обладает?

Рецепт чёрного латте

Приготовить черный латте очень просто. Сначала растворите одну таблетку активированного угля в небольшом количестве горячего кофе и тщательно перемешайте напиток до полного растворения вещества. Одновременно вспеньте молоко. Можно использовать молоко растительного происхождения (рисовое, пшеничное и т.п.)

Когда молоко загустеет, перелейте его в кружку и добавьте заранее приготовленный кофе с активированным углем. Если вы хотите придать напитку больше сладости и выразительности, добавьте чайную ложку меда и щепотку корицы.

Полезные свойства чёрного латте

Чёрный латте – это кофе, обладающий множеством полезных для здоровья свойств благодаря добавлению активированного угля.

Активированный уголь особенно известен тем, что помогает лечить расстройства желудка. Это вещество облегчает течение заболевания и выводит из пищеварительного тракта токсины, химические вещества и бактерии. Его также уже несколько лет используют в косметической промышленности, поскольку он очищает кожу и уменьшает выделение кожного сала.

Диетологи рекомендуют пить чёрный латте после вечеринки с алкоголем. Углерод поддерживает естественные процессы детоксикации организма. В свою очередь, кофе сам по себе содержит большую дозу антиоксидантов, а содержащийся в нём кофеин стимулирует и придает энергии.

Ранее Telegraf.news писал о том, что кофе сам по себе обладает стимулирующими свойствами и придаёт энергию. Однако мало кто знает, что добавление некоторых ингредиентов может значительно усилить полезные свойства этого популярного напитка. Попробуйте приготовить “золотой латте” с добавлением куркумы и перца.

Добавьте в кофе эти две специи и ваш мозг заработает на полную мощность