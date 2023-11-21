Чем заменить молоко в омлете? Эти 8 ингредиентов превратят простое блюдо в шедевр

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Опубликовано: 21.11.2023 10:20 , Обновлено: 04.12.2023

Омлет на столе белорусов – довольно популярное блюдо, особенно по утрам. Но что делать, если вы уже достали яйца из холодильника, венчик или миксер с полочки и вдруг обнаружили, что важная составляющая – молоко – закончилась? Главное – не паниковать. В холодильнике обязательно найдется что-то, что с успехом заменит молоко в традиционном рецепте, а омлету придаст особенный вкус.

Омлет – яичница, к которой добавляют молоко или другую жидкость и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-нибудь муки. Эти компоненты взбивают вместе с яйцами и жарят на сковороде, запекают в духовке или готовят на водяной бане.

Так чем же заменить молоко в омлете? Некоторые ингредиенты вы можете сразу найти в холодильнике.

Сметана

Лучше всего взять 15-процентной жирности, но подойдет любая, какая есть. Главное тут – помнить о правильной пропорции: на 1 яйцо берется 1 ст.л. сметаны.

Для приготовления омлета для 2 человек возьмите:

4 яйца;

4 ст.л. сметаны;

щепотку соли.

[info_b]При желании можно добавить специи, например, черный молотый перец, и зелень.[/info_b]

Все смешайте венчиком (взбивать не надо!), вылейте на разогретую сковороду, сделайте огонь небольшим, накройте крышкой.

Время приготовления блюда зависит от размера сковороды, ингредиентов, интенсивности огня и т.д. Степень готовности можно определить, сняв крышку — нежный омлет должен вырасти в объеме. В среднем это займет 7-10 минут.

Творог

Он придаст омлету нежность и кремовость, добавит белковую основу. Блюдо получается плотной текстуры, но мягкое.

Для приготовления омлета возьмите:

3 яйца;

100 г творога;

соль;

перец;

другие приправы по вкусу.

Слегка взбейте яйца венчиком, добавьте творог, соль и специи, все тщательно перемешайте. Готовьте на сковороде на среднем огне. Запеките омлет с одной стороны, потом переверните на другую.

[info_b]При желании в тесто можно добавить овощи, например, помидоры с чесноком.[/info_b]

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Сливки

Если вы – любитель ЗОЖ, выбирайте этот продукт с наименьшим процентом жирности. Тут тоже надо помнить о пропорциях: 1 чашку молока нужно заменить 1 чашкой сливок, т.е. 1:1.

Чтобы сливки с яйцами хорошо смешались, желательно взбить их миксером. Далее готовьте омлет, как обычно.

[info_b]Единственное, что время приготовления на сковороде может немного сократиться, поэтому обязательно контролируйте процесс.[/info_b]

Газированная минеральная вода

Она превращает обычный омлет в кулинарный шедевр. А секрет кроется в пузырьках газа, которые при нагревании расширяются и делают блюдо легким и воздушным.

Для небольшой порции возьмите:

2 яйца;

1 ст.л. газированной минеральной воды;

соль;

перец;

приправы по вкусу.

Взбейте яйца с приправами, добавьте минеральную воду и аккуратно перемешайте тесто. На разогретую сковороду, смазанную небольшим количеством растительного или другого масла, тесто налейте тонкой струйкой. Накройте омлет крышкой, сделайте огонь под сковородой небольшим и жарьте до готовности.

Картофельное пюре

Добавьте его вместо молока (в первый раз пропорции придется определять на глаз) – и получите плотный и насыщенный омлет. Неожиданно? Но попробовать стоит.

Если хотите найти более экзотическую замену молоку, то попробуйте добавить другие ингредиенты, которые, возможно, не всегда найдутся в холодильнике. Зато можно запланировать омлет на другой день, чтобы успеть купить необходимое.

Бананы

Омлет с бананами подходит тем, кто по разным причинам избегает молочных продуктов, а также людям с лактозной непереносимостью. Блюдо получается кремовым и сладковатым без использования сахара.

Бананы лучше брать спелые. Пропорции таковы: 1 банан заменяет около ¼ чашки молока.

Размягчите эти плоды любым способом (можно даже вилкой) или просто нарежьте кружочками. Взбейте яйца с солью и специями, добавьте бананы, еще раз взбейте (лучше миксером). Жарьте омлет на среднем огне до готовности.

Авокадо

Омлет с авокадо – еще один полезный вариант этого блюда для тех, кто не употребляет молочные продукты. Как известно, фрукт содержит витамины, минералы, полезные жиры.

Для приготовления блюда без молока просто разомните одно авокадо вилкой, смешайте со взбитыми яйцами, добавьте обычные ингредиенты по вкусу и дальше готовьте омлет, как обычно.

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Растительное молоко

Каждый его вид имеет свои особенности. Заменить обычное молоко в омлете в пропорции 1:1 можно соевым, рисовым, миндальным или кокосовым. Это сделает блюдо более питательным и легким, уменьшит количество жира в нем. Плюс в омлете появятся новые вкусовые нотки.

А еще растительное молоко сочетается с другими ингредиентами, которые можно добавить в блюдо при желании. Это сыр, овощи, травы и т.д. Омлет готовится, как обычно.

Считаем калории

Но какую бы замену молоку в омлете вы ни выбрали, главное – не забывать, что это блюдо, как и многие другие, может принести организму и пользу, и вред. Поэтому лучше не готовить омлет каждый день.

Впрочем, диетологи и гастроэнтерологи и по сей день ведут дискуссии о том, чего в этом блюде больше – достоинств или недостатков, и как омлет влияет на наше здоровье.

Среди несомненных плюсов этого легкого в приготовлении блюда, основу которого составляют яйца, – достаточно большое количество полезных витаминов и аминокислот. Его выбирают профессиональные спортсмены и люди, которые ведут активный образ жизни. Потому что в омлете много белков и углеводов, а они помогают поддерживать энергию.

Но в то же время людям, которые ведут малоподвижный образ жизни, не стоит забывать о высокой калорийности омлета. Так, если мы говорим о калориях в 100 г готового блюда, то рассчитать их можно примерно так.

Белок куриного яйца содержит 85 ккал. Для омлета берут как минимум два, это уже 170 ккал. При добавлении помидоров получаем уже 250 ккал. Плюс сыр – и омлет наберет 340 ккал.

Если будете готовить его на воде вместо молока, то «съедите» 136 ккал. А если возьмете вместо яиц яичный порошок, получите 205 ккал.

И еще нужно помнить, что в яйцах, а значит, и в омлете, содержится вредный холестерин (правда, в небольших количествах), который может накапливаться на стенках сосудов.

Но главное – это не переборщить с количеством соли, масла, добавок. И тогда омлет будет и вкусным, и полезным.

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