Как приготовить идеальные яйца-пашот? Британский кухонный гуру Оливер раскрыл важный секрет

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Опубликовано: 24.10.2023 09:26 , Обновлено: 24.10.2023

Яйца-пашот - модное блюдо, прекрасно подходящее на завтрак. Но приготовить их правильно - получится не у всех с первого раза. Известный британский шеф-повар и кухонный гуру дал важный совет, как готовить правильно.

[info_b]Джеймс Тревор Оливер — английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. Автор известных книг по кулинарии.[/info_b]

Возможно, вы готовите это яйца-пашот уже много лет и они получаются у вас очень вкусными. Но у суперзвездного шеф-повара Джеймса Оливера есть рецепт, который превратит ваши яйца-пашот из приятных в идеальные. Во всяком случае, он сам так считает.

Он поделился важным советом: “Единственный способ приготовить идеальное яйцо-пашот - это если у вас действительно свежие яйца - и точка”.

Как понять, что яйца свежие прямо в магазине? Нужно сделать одно движение

Как только вы завладеете самыми свежими из всех доступных яйцами вам пора быстренько их варить. Знаменитый британский шеф-повар настаивает, что вам необходимо довести кастрюлю с водой до кипения (это означает, что появятся пузырьки). Но не бросать туда яйца, снять ёмкость с огня, чтобы пузырьки исчезли.

Джеймс напомнил о важном различии между варкой всмятку и приготовлением яиц-пашот. Последние должны быть очень “нежными”. Поэтому убедитесь, что вода кипит на медленном огне.

Новость Телеграф

А вот видеоинструкция, как готовить яйца-пашот:

https://youtu.be/j0nt8Esh_Cw?si=EPtW854vHZqeJOqi

Ранее Телеграф писал, что для любителей яиц есть и более простые способы готовки. Яйцо из стакана – идеальный вариант завтрака, а ещё — быстрого угощения для друзей. Как готовить блюдо?

Налейте воду в стакан, добавьте яйцо и угостите друзей. Это блюдо никого не оставит равнодушным