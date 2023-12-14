Зачем жарить мандарины на сковороде? Нашли 2 необычных зимних рецепта

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.12.2023 10:37 , Обновлено: 14.12.2023

Мандарины — это сочные и ароматные фрукты, которые, как правило, употребляют в свежем виде. Но что будет, если поджарить их? Этот необычный способ приготовления цитрусовых придаст им новые вкусовые нотки и разнообразит рацион в холодные зимние дни. Нашли 2 очень простых рецепта, которые точно могут порадовать вас и ваших близких.

Как поджарить мандарины?

Это оригинальное блюдо можно подавать как десерт или закуску. После обработки мандарины должны приобрести сладкий вкус и невероятный аромат.

Ингредиенты:

мандарины — 4-5 шт.;

сахар — 1 ст.л.;

корица (по желанию) — 1 ч.л.;

растительное масло для жарки — 1 ст.л.

[info_b]Отметим, что мандарины легко можно заменить клементинами, а корицу — любимыми специями, которые вы посчитаете подходящими для цитрусовых. Не бойтесь экспериментировать. [/info_b]

Способ приготовления:

Очистите мандарины от шкурки, постарайтесь снять как можно больше белой пленки. Разделите фрукты на дольки.

На сковороде разогрейте масло (на среднем огне). Растворите сахар.

Положите дольки мандарин на сковороду и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. На этом этапе фрукты могут стать мягкими, поэтому переворачивайте их аккуратно.

В конце посыпьте мандарины корицей (если хотите) и перемешайте.

Подавать фрукты можно как теплыми, так и холодными. Сверху можно добавить немного меда.

Пирог с жареными мандаринами

Также с жареными мандаринами можно приготовить полноценный пирог. Понадобятся 3-4 плода (зависит от размера сковороды).

Ингредиенты для теста:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 50 г.;

ванилин — 1,5 г (пакетик);

молоко — 100 мл.;

растительное масло — 60 мл;

мука — 160 г.

разрыхлитель — 1 ч.л.

Для карамели:

сливочное масло — 1 ст.л.

сахар — 1 ст.л.

Способ приготовления

Очистите мандарины от шкурки и белой пленки (это обязательно, так как она может дать горечь). Разрежьте каждый плод (по экватору) на 2 части.

В миску разбейте яйцо, добавьте сахар и ванилин. Все хорошо перемешайте. Добавьте растительное масло и снова размешайте. Затем молоко — и тоже перемешайте.

После этого осталось насыпать к смеси муку и разрыхлитель. Смешайте все до однородности.

На сковороде на маленьком или среднем огне растворите сливочное масло с сахаром. Затем выложите в получившуюся смесь половинки мандаринов (разрезанной стороной вниз). Оставьте фрукты на 2 минуты.

Затем залейте цитрусовые тестом, накройте все крышкой и готовьте на среднем огне 10 минут.

По истечение времени переверните пирог на другую сторону (сделать это можно с помощью тарелки) и готовьте еще 5 минут.

[link href=“https://www.tiktok.com/@super_rezepte?refer=embed” title=“@super_rezepte” target=“_blank” rel=“noopener”] @super_rezepte [/link] Вы когда-нибудь жарили мандарины?? Тесто: Яйцо - 1 шт Сахар - 50 гр Ванилин Молоко - 100 мл Раст.масло - 60 мл Мука - 160 гр Разрыхлитель - 1 ч.л. Карамель: Слив.масло - 1 ст.л. Сахар - 1 ст. . [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B?refer=embed” title=“мандарины” target=“_blank” rel=“noopener”] #мандарины [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B?refer=embed” title=“самыелучшиерецепты” target=“_blank” rel=“noopener”] #самыелучшиерецепты [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“худеемвкусно” target=“_blank” rel=“noopener”] #худеемвкусно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F?refer=embed” title=“весёлаякухня” target=“_blank” rel=“noopener”] #весёлаякухня [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82?refer=embed” title=“ленивыйрецепт” target=“_blank” rel=“noopener”] #ленивыйрецепт [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“быстроивкусно” target=“_blank” rel=“noopener”] #быстроивкусно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5?refer=embed” title=“тортнасковороде” target=“_blank” rel=“noopener”] #тортнасковороде [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7298381723958643488?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - рецепты????” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - рецепты???? [/link]

Подойдут не все мандарины?

Будьте внимательными при выборе мандаринов. Ведь если купите кислые, все блюдо получится невкусным.

А на что смотреть в магазине? Есть 4 основных признака:

внешний вид;

запах;

вес;

страна происхождения.

Подробнее об этом Телеграф писал ранее.

Как выбрать вкусные и сладкие мандарины в магазине? Обратите внимание на эти 4 признака