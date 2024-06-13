Замените ужин этим испанским завтраком. Одна порция насытит вас как никогда

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.06.2024 10:21 , Обновлено: 13.06.2024

В каждом уголке мира есть свои фирменные блюда, о которых знает не так много людей. Однако это не значит, что они невкусные. Попробуйте приготовить на ужин испанский омлет, в котором используются простые ингредиенты. Уже после одной порции вы будете сыты.

Tortilla de patatas — испанская тортилья, или испанский омлет, рецепт которой невероятно удивляет. Блюдо состоит в основном из картофеля, который не является тем ингредиентом, который мы добавляем в омлет. Его соединяют со специями, молоком, луком и яйцами, а затем обжаривают.

Рецепт омлета в испанском стиле, или tortilla de patatas

Ингредиенты

полкилограмма картофеля;

6 крупных яиц;

половина средней луковицы;

60 мл растительного масла;

50 мл молока;

соль;

перец.

Способ приготовления

Очистите, вымойте и нарежьте картофель. Очистите лук и нарежьте его кольцами.

Разогрейте масло в сковороде. Положите картофель и жарьте до мягкости, около 20 минут. Время от времени помешивайте его, чтобы он не подгорел. По истечении этого времени добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета.

Пока овощи жарятся, разбейте яйца в большую миску и взбейте их с молоком, перцем и солью.

Добавьте подготовленные картофель и лук в миску с яйцами и перемешайте. Вылейте полученную смесь обратно в сковороду, разровняйте и накройте крышкой. Обжарьте все на среднем огне до румяной корочки. Затем переверните на другую сторону и готовьте еще около 5-6 минут.

Подавайте испанский омлет со свежим хлебом и сочными овощами.

Ранее Телеграф писал, как сделать картошку в духовке еще вкуснее с помощью одного продукта, натертого на терке. Приготовленное таким образом, блюдо станет прекрасным дополнением к любому виду мяса или овощей.

Этот натёртый продукт сделает картошку в духовке ещё вкуснее. Как приготовить неповторимое блюдо?