Возьмите зубочистку. Как приготовить идеальную яичницу без жарки на масле?
Яичница-глазунья — один из любимых завтраков многих людей. Обычно ее готовят на сковороде. Однако если вы предпочитаете не жарить яйца на масле или не хотите потом отмывать жирную посуду и пачкать плиту, вы можете успешно приготовить это блюдо другим, очень простым способом. Чтобы получить идеально поджаренный белок и полужидкий желток, понадобятся 2 зубочистки и еще кое-что.
[info_b]Этот способ подойдет, конечно, не всем людям. Однако ниже вы найдете еще два, с помощью которых вы также получите невероятно вкусные яйца без жарки на масле.[/info_b]
Оказывается, не все знают, что яичницу-глазунью можно приготовить в… микроволновке. Говорят, что так блюдо будет даже вкуснее, чем на сковородке.
Итак, вам понадобится:
- 2 яйца;
- 2-3 столовые ложки воды;
- 1 зубочистка.
Яйца следует готовить в микроволновой печи по одному. Разбейте первое в миску, а затем залейте его небольшим количеством воды. Зубочисткой сделайте несколько проколов в желтке. Поместите емкость с яйцом в микроволновую печь и нагревайте ее максимум полторы минуты при мощности 600 Вт.
То же самое проделайте и со вторым яйцом. Достаньте и наслаждайтесь идеальной яичницей, то есть с застывшим белком и полужидким желтком.
Такую яичницу лучше всего подавать со свежим хлебом, луком и помидорами.
Как разбить яйцо, чтобы в него не попала скорлупа, а желток остался целым? Только не о миску и не ножом
Яичница без масла на сковороде
А вы знали, что яйца можно поджарить на… воде. Вот инструкция:
- Поставьте сковороду на средний огонь.
- Влейте воду и вскипятите ее.
- Когда вода закипит вбейте в сковороду 2 яйца и накройте крышкой.
- В конце можно добавить соль и перец по вкусу.
Яичница в духовке
Также это блюдо можно приготовить и в духовке. Но тут вам понадобится если не растительное, то немного сливочного масла.
Возьмите подходящую посуду и смажьте ее каким-нибудь. Разбейте туда яйцо.
Поставьте в заранее разогретую до 190°С духовку. Запекайте около 7-10 минут (зависит от количества яиц).
[info_b]Не надо долго держать ее в духовке, иначе желток полностью сварится и глазунья будет невкусной.[/info_b]
Ранее Телеграф писал, как приготовить пышную яичницу-болтунью.
Добавьте в яичницу это — и не пожалеете. Она станет пышной как облако