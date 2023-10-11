Возьмите зубочистку. Как приготовить идеальную яичницу без жарки на масле?

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Опубликовано: 11.10.2023 12:26 , Обновлено: 11.10.2023

Яичница-глазунья — один из любимых завтраков многих людей. Обычно ее готовят на сковороде. Однако если вы предпочитаете не жарить яйца на масле или не хотите потом отмывать жирную посуду и пачкать плиту, вы можете успешно приготовить это блюдо другим, очень простым способом. Чтобы получить идеально поджаренный белок и полужидкий желток, понадобятся 2 зубочистки и еще кое-что.

[info_b]Этот способ подойдет, конечно, не всем людям. Однако ниже вы найдете еще два, с помощью которых вы также получите невероятно вкусные яйца без жарки на масле.[/info_b]

Оказывается, не все знают, что яичницу-глазунью можно приготовить в… микроволновке. Говорят, что так блюдо будет даже вкуснее, чем на сковородке.

Итак, вам понадобится:

2 яйца;

2-3 столовые ложки воды;

1 зубочистка.

Яйца следует готовить в микроволновой печи по одному. Разбейте первое в миску, а затем залейте его небольшим количеством воды. Зубочисткой сделайте несколько проколов в желтке. Поместите емкость с яйцом в микроволновую печь и нагревайте ее максимум полторы минуты при мощности 600 Вт.

То же самое проделайте и со вторым яйцом. Достаньте и наслаждайтесь идеальной яичницей, то есть с застывшим белком и полужидким желтком.

Такую яичницу лучше всего подавать со свежим хлебом, луком и помидорами.

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Яичница без масла на сковороде

А вы знали, что яйца можно поджарить на… воде. Вот инструкция:

Поставьте сковороду на средний огонь. Влейте воду и вскипятите ее. Когда вода закипит вбейте в сковороду 2 яйца и накройте крышкой. В конце можно добавить соль и перец по вкусу.

Яичница в духовке

Также это блюдо можно приготовить и в духовке. Но тут вам понадобится если не растительное, то немного сливочного масла.

Возьмите подходящую посуду и смажьте ее каким-нибудь. Разбейте туда яйцо.

Поставьте в заранее разогретую до 190°С духовку. Запекайте около 7-10 минут (зависит от количества яиц).

[info_b]Не надо долго держать ее в духовке, иначе желток полностью сварится и глазунья будет невкусной.[/info_b]

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