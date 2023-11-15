Штраф до 1110 BYN. В ЖКХ пояснили, в каком случае белорусов накажут за старые шины

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Опубликовано: 15.11.2023 10:38 , Обновлено: 15.11.2023

В Беларуси до 1 декабря каждый автовладелец обязан сменить летние шины на зимние. И многие водители уже вовсю этим занялись. Но у некоторых, вероятно, возникнет проблема — куда девать старые изношенные шины? Тут важно не ошибиться. Ведь не все знают, что за их неправильную утилизацию грозит ощутимый штраф.

Так, согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, неиспользуемые шины являются одним из видов отходов, которые подлежат сбору и использованию в качестве вторичного сырья.

В то же время в законе «Об обращении с отходами», в статьях 17 и 25 прописано, что физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение с отходами, обязаны обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, их обезвреживание и (или) использование, а также их хранение и захоронение только в санкционированных местах.

Если эти требования нарушить, то жителей Беларуси могут наказать. Согласно части 3 статьи 16.44 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — “Нарушение законодательства об обращении с отходами”, размер штрафа составляет:

для физических лиц — до 30 базовых величин (сейчас 1110 рублей);

для ИП — до 100 базовых величин (сейчас 3700 рублей);

для юридических лиц — до 1000 базовых величин (сейчас 37000 рублей).

Кроме того, как написано на сайте Минского ЖКХ может грозить наказание и согласно статье 22.12 КоАП — “Нарушение правил пользования жилыми помещениями” (в ч.4 сказано о наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, а на юридическое лицо – от 30 до 60 базовых величин).

Таким образом, старые автомобильные покрышки категорически нельзя выбрасывать в лесах, а также оставлять в непредусмотренных для этого местах.

Также шины нельзя использовать при благоустройстве придомовой территории, отмечала специалист инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анна Моисеева газете Шкловского района “Ударны фронт”. Она призвала убрать покрышки, в которых высадили цветы или которые просто являются декором.

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Куда же девать старые шины?

На самом деле, есть всего 3 варианта. Первый — оставить изношенные шины на СТО, которые их принимают.

Второй — сдать на переработку в пункты приема вторсырья. Например, в Минске это можно сделать по следующим адресам:

ул. Нововиленская, 38;

ул. Лидская, 22;

ул. Матусевича, 44Б;

ул. Панченко,78;

ул. Шаранговича, 79;

ул. Сырокомли,11А;

ул. Инженерная, 5;

ул. Уборевича, 24;

ул. Байкальская, 58/1;

ул. Нестерова, 60;

ул. Клумова, 18;

Минский район, Щомыслицкий с/с, 19/1.

Посмотреть ближайший к вашему дому пункт можно на карте по ссылке.

Третий вариант — оставить резину на специальной площадке для крупногабаритных отходов (КГО), предложили в ЖКХ.

Почему шины — опасные отходы?

Покрышки относят к 3 классу опасных отходов. Они разлагаются более 100 лет, поэтому наносят серьезный вред окружающей среде.

Более подробно об этом можно посмотреть в ролике.

Напомним, что в Беларуси зимние шины, согласно закону, обязательные с первого декабря. Однако погода законам РБ не подчиняется. Заморозки часто начинаются уже в ноябре. А что говорят эксперты? При какой температуре зимние шины на самом деле необходимы?

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