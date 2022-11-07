Большинство белорусов ставят зимние шины на месяц позже, чем нужно. Почему не стоит ждать первого снега?

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Опубликовано: 07.11.2022 13:47 , Обновлено: 07.11.2022

В Беларуси зимние шины, согласно закону, обязательные с первого декабря. Однако погода законам РБ не подчиняется. Заморозки часто начинаются уже в ноябре. А что говорят эксперты? При какой температуре зимние шины на самом деле необходимы?

Главное правило, которому должны следовать белорусские автомобилисты - не ждать снега, а следить за средней температурой.

Как правило и в зависимости от производителя, летние или всесезонные шины становятся менее эффективными, когда температура опускается ниже 7-8 °C. Если средняя температура на улице опускатся до таких пределов, то пора ехать на шиномонтаж. Так, кстати, советуют эксперты Good Year и других производителей.

В Беларуси, как вы помните, при примерно такой же температуре включают отопление. Если вы все ещё ждёте 1 декабря и ездите на летней или всесезонной резине, то вы уже пропустили нужный момент.

Зимние шины специально разработаны для лучшей работы при более низких температурах (а не только для езды по снегу). Так как летние становятся более жесткими и негибкими при более низких температурах окружающей среды, что ухудшает их сцепление с дорогой в зимние месяцы.

И наоборот, летние шины лучше всего работают при более высоких температурах, так как их рисунок протектора выполнен с более мелкими канавками, которые более жесткие, что обеспечивает лучшую управляемость на сухом и теплом асфальте.

Так что, как только погода начнет прогреваться до температур выше 8 °C, дополнительный глубокий протектор не понадобится для поддержания сцепления со снегом. А поскольку резина, используемая в зимних шинах, должна быть гибкой при более низких температурах, это приведет к повышенному износу на сухих и теплых дорогах. Кроме того, сочетание глубокого протектора и мягкой резины может привести к снижению эксплуатационных характеристик ваших зимних шин в теплую погоду.

Поэтому можно предположить, что сроки замены резины для Беларуси должны выглядеть примерно так:

Октябрь-март - зимние шины;

Апрель-сентябрь - летние шины.

А что же всесезонные шины?

Всезеонная резина, если честно, такой не является. Идеальная погода для нее - дождь и температура от 0°C до 10°C. Именно в таких условиях всесезонные шины обеспечивают лучше сцепления, чем даже летние и зимние.

Как показали исследования британских экспертов, в экстремальных температурных условиях (снег, минусовая температура зимой и жара летом) всесезонные шины уступают сезонным. А в умеренных условиях они могут быть даже эффективнее как летних, так и зимних шин.

Т.е. если вам важен полный контроль на дороге и есть лишние 450-600 рублей, то имеет смысл на осень и весну ставить именно их.

Почему же их называют всезесонными? Все дело в климате Европы. Во многих странах ЕС зима куда более мягкая, с малым количеством снега и дождливыми днями. Именно там большинство автолюбителей любят ставит такую резину.

Согласно опросу, всесезонные шины в Германии выбирают 58% водителей, а в Польше - 37% водителей. Во Франции всесезонные шины выбирают целых 56%. водителей. Но и погода зимой там куда теплее.

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