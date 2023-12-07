До 1110 рублей. Чиновники предупредили белорусов о штрафах за незаконные ёлки

Опубликовано: 07.12.2023 18:21 , Обновлено: 07.12.2023

Первые елочные базары в Беларуси откроются уже с 16 декабря. На них белорусы смогут купить елки и сосны разной высоты, зеленые деревья в кадках. А вот тех, кто захочет самостоятельно спилить елку без специального разрешения, ждет штраф.

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Заместитель начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Солонович напомнил о том, что самовольно в лесу ничего рубить нельзя и рассказал о штрафах.

Так, согласно статье 16.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за самовольную незаконную рубку ели (сосны) предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин для физических лиц ( от 185 до 1110 рублей ), от 20 до 200 базовых – на ИП ( 740-7400 рублей ), от 50 до 300 – на юрлицо ( 1850-11100 рублей ).

Кроме этого, «за каждое срубленное новогоднее дерево диаметром у пня до 12 сантиметров виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере 0,2 базовой величины , в зависимости от места совершения нарушения, а также стоимость самого дерева при невозможности его изъятия – 1 базовую величину », напомнили в госинспекции охраны животного и растительного мира.

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А согласно статье 277 Уголовного кодекса РБ, «незаконная рубка или повреждение до степени прекращения роста древесно-кустарниковой растительности в эксплуатационных лесах, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, – наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок .

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