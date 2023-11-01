Наказали больше 500 белорусов. В Минприроды назвали среднюю сумму штрафа за мусор в неположенном месте

Опубликовано: 01.11.2023 08:41 , Обновлено: 11.03.2025

С начала 2023 года к административной ответственности за выброс мусора в несанкционированных местах привлекли уже более 500 белорусов, сообщил начальник управления координации контрольной деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Касьяненко. В ведомстве также назвали среднюю сумму штрафов, которых выписывали за подобные нарушения.

По словам Касьяненко, в этом году нарушителей природоохранного законодательства в Беларуси штрафовали в среднем на 1,5 тыс. рублей за “незаконные действия с отходами”. В общей сложности территориальные органы Минприроды предъявили порядка 600 претензий о возмещении вреда, причиненного окружающей среде из-за мусора, сообщило агентство БелТА.

В половине случаев речь шла о несанкционированных свалках, хотя из года в год свалок становится все меньше, признался Касьяненко. По его словам, организуют их как юридические лица, так и “граждане, которых не заботит благоприятное состояние окружающей среды”.

Ещё одним частым нарушением природоохранного законодательства, по словам представителя Минприроды, является “несоблюдение схем по обращению с коммунальными отходами”, то есть переполнение мусорных контейнеров и захламление контейнерных площадок во дворах жилых домов.

Какие штраф за мусор грозят белорусам?

Как ранее рассказывал Телеграф, “заработать” штраф за несанкционированный выброс мусора в лесу можно, попавшись на одну их “кочующих” фотоловушек лесхозов. За мусор, брошенный в лесу (статья 16.22 КоАП РБ), белорусам грозит штраф в размере до 10 базовых величин ( до 370 рублей сегодня).

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В городе же получить штраф иногда можно, даже если выбрасывать его в контейнер. Речь идёт о строительном и крупногабаритном мусоре, который запрещено оставлять даже на специальных площадках с мусорными контейнерами. За это физическим лицам грозит штраф до 30 базовых величин (на сегодня это 1110 рублей ) по пункту 3 статьи 16.44 КоАП. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штрафы и того больше — до 100 и до 1000 базовых величин, соответственно.

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А в некоторых случаях выброшенный в окно мусор (будь то погашенный окурок, банановая кожура или что-то посущественнее) может и вовсе обернуться не только крупным штрафом, но и уголовной ответственности - вплоть до лишения свободы.

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