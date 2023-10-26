Эти ошибки совершают многие автовладельцы. Как хранить шины, чтобы прослужили 10 лет?

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Опубликовано: 26.10.2023 13:14 , Обновлено: 26.10.2023

В конце октября и начале ноября большинство автомобилистов задумывается о переходе на зимние шины. Если их смену многие доверяют профессионалам, то с хранением летних дело обстоит иначе. Поэтому важно знать, как нужно хранить шины.

При правильном уходе шины могут прослужить до 10 лет. Конечно, необходимо проверять глубину протектора. Если она меньше необходимого, то шины обязательно нужно заменить. Если глубина протектора достаточна, то срок службы шин может сократиться только из-за неправильного ухода и хранения. Вот как следует ухаживать за ними.

Отметим, что в Беларуси все водители обязаны поменять летние шины на зимние до 1 декабря. Однако эксперты советуют делать это, когда температура опускается ниже 7-8°C.

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Однако, кроме своевременной смены шин, необходимо правильно их хранить. Прежде всего, промойте их чистой водой и вытрите насухо. Хорошим решением будет нанесение пенного консерванта. Он защищает резину, в частности, от вредного ультрафиолетового излучения, пыли и растрескивания, вызванного течением времени. Кроме того, он помогает сохранить внешний вид шин. Применять его очень просто: распылите пену на шины, вотрите ее и подождите, пока она высохнет.

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Шины можно хранить в подвале или гараже. Однако необходимо знать, как это делать, чтобы не повредить их. Это не так просто, как может показаться.

Так, шины следует помещать в прохладное, но сухое место. Не следует класть их туда, где на них будет попадать солнечный свет.

Специалисты не рекомендуют класть шины прямо на бетонный пол, так как его температура отличается от температуры воздуха.

Для шин без дисков стоит застелить пол досками. Укладывайте шины друг на друга.

Как правильно хранить шины на дисках. Иллюстрация: 1t.by

Как правильно хранить шины без дисков. Иллюстрация: 1t.by

К слову, если шины стоят, их следует время от времени поворачивать, чтобы на них не образовались вмятины в местах соприкосновения с землей.

Если у вас шины на дисках, можно приобрести профессиональную стойку. Однако ничто не мешает разместить их на досках, положенных на пол. Их можно расположить рядом друг с другом или сложить в стопку. В последнем случае специалисты советуют менять их расположение каждые несколько недель. Это необходимо для предотвращения возможной деформации.

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